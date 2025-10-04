Kevin Quevedo ha sido desconvocado de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
A pocos días del inicio de los entrenamientos de la Selección Peruana en Videna, para el próximo partido ante Chile, una noticia remeció a todos por la repentina salida de una de las armas que se perfilaba como titular en el inicio de este nuevo proceso. Se trata de Kevin Quevedo, que ha tenido que ser desafectado de la lista armada por Manuel Barreto tras una conversación entre ambas partes, donde han buscado primar por el bienestar del futbolista de Alianza Lima.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Chile, en partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

