La Selección Peruana quiere dejar atrás los malos resultados en las Eliminatorias 2026 e iniciará un nuevo proceso de la mano de Manuel Barreto, elegido director técnico interino, tomando el cargo que había quedado vacante tras la salida de Óscar Ibáñez. En ese sentido, la ‘Muñeca’ sorprendió adelantando la fecha de anuncio de su primera convocatoria, de cara al amistoso ante Chile en la fecha FIFA de octubre, con dos principales novedades: Felipe Chávez y Juan Pablo Goicochea, quienes tendrán su primera vez en la selección absoluta.
“Con el objetivo de ampliar el universo de jugadores con miras a las próximas Eliminatorias, el comando técnico de La Bicolor, al mando de Manuel Barreto, presentó la lista de convocados para la Fecha FIFA de octubre”, indica el comunicado oficial de la FPF en sus medios digitales.
La base de esta primera lista de Manuel Barreto incluye a 15 futbolistas de la Liga 1 y 10 del exterior, además de una nómina de cinco futbolistas que serán sparrings y entrenarán con el plantel, entre los que destaca Víctor Guzmán, exAlianza Lima y hoy en la reserva del Sporting CP de Portugal.
Cabe precisar que el amistoso de la Bicolor ante Chile está programado para el viernes 10 de octubre a las 6:00 de la tarde (hora de Perú, dos horas más en Chile) en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. Será el único partido que tendrá la Selección Peruana este mes, pues en noviembre disputará dos cotejos más: ante Rusia y nuevamente Chile, ambos en Europa.
Por otro lado, los entrenamientos del equipo nacional, con Manuel Barreto a la cabeza, se realizarán a partir del lunes 6 de octubre en las instalaciones de La Videna en San Luis. El viaje a Santiago está programado para el jueves 9 de octubre a las 4:20 p.m., y se tiene previsto el regreso para las primeras horas del sábado 11.
Lista completa de convocados
Arqueros
- Pedro Díaz (Cusco FC) - 27 años
- Diego Enríquez (Sporting Cristal) - 23 años
- Diego Romero (CA Banfield - Argentina) - 24 años
Defensas
- Miguel Araujo (Sporting Cristal) - 30 años
- Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México) - 20 años
- Renzo Garcés (Alianza Lima) -29 años
- Anderson Santamaría (Universitario) - 33 años
- César Inga (Universitario) - 23 años
- Matías Lazo (FBC Melgar) - 22 años
- Cristian Carbajal (Sport Boys) - 26 años
- Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca) - 25 años
Volantes
- Erick Noriega (Gremio - Brasil) - 23 años
- Jesús Pretell (Sporting Cristal) - 26 años
- Martín Távara (Sporting Cristal) - 26 años
- Jesús Castillo (Universitario) - 24 años
- Felipe Chávez (Bayern Munich - Alemania) - 18 años
- Jairo Concha (Universitario) - 26 años
Delanteros
- Álex Valera (Universitario) - 29 años
- Luis Ramos (América de Cali - Colombia) - 25 años
- Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina) - 20 años
- Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina) - 27 años
- Maxloren Castro (Sporting Cristal) - 17 años
- Kevin Quevedo (Alianza Lima) - 28 años
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) - 22 años
- Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia) - 22 años
Sparrings
- Fabio Vásquez (Sporting Cristal) - 16 años
- D´Alessandro Montenegro (ADT) - 22 años
- Edu Villar (Sport Huancayo) - 21 años
- Álvaro Rojas (Juan Pablo II) - 20 años
- Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal) - 19 años
