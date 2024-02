A continuación, revisa los detalles del compromiso entre River vs. Boca, así como los horarios, canales TV de transmisión, y todos los detalles, para este domingo 25 de febrero, en el estadio Monumental, por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional. El choque, que será el primer superclásico del año, iniciará desde las 3:00 de la tarde (en Perú, Colombia y 05:00 p.m. en Argentina) y su transmisión oficial será por TNT Sports, Estadio TNT, ESPN, STAR Plus y AFA Play para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

River vs. Boca en el superclásico: los Xeneizes se preparan para el partido por Copa de la Liga. (Video: Boca)