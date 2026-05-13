¿Dónde ver River vs. Gimnasia EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este miércoles 13 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Más Monumental.
¿Dónde ver River vs. Gimnasia en Argentina?
Para ver la transmisión del partido entre River vs. Gimnasia y estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de ESPN disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Ojo, TNT Sports también cuenta con los derechos para pasar este duelo por los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina.
¿Dónde ver River vs. Gimnasia en Perú?
Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del River vs. Gimnasia a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.
¿A qué hora transmiten el partido entre River vs. Gimnasia en Argentina?
Para todo el territorio argentino, el encuentro entre River vs. Gimnasia comenzará a las 9:30 p.m. en el Estadio Más Monumental, con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.
¿A qué hora transmiten el partido entre River vs. Gimnasia en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre River vs. Gimnasia comenzará a las 7:30 p.m. en el Estadio Más Monumental, con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.
Posibles alineaciones del River vs. Gimnasia
- River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
- Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
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