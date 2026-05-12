River vs. Gimnasia se enfrentan este miércoles 13 de mayo, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final de los play-offs del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Más Monumental (Buenos Aires, Argentina). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

River llega con el impulso de una clasificación dramática. El conjunto millonario viene de eliminar a San Lorenzo en una serie cargada de emociones, que terminó definiéndose por penales tras un empate agónico. Esa clasificación reforzó el ánimo del equipo en un momento clave de la temporada.

El equipo de Núñez busca consolidar su crecimiento futbolístico. Más allá de algunos altibajos recientes, River espera dejar atrás las descompensaciones defensivas y mostrar una mejor cara contra Gimnasia que la que tuvo el pasado fin de semana, donde no fue capaz de redondear un buen partido.

River ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos ante Gimnasia, incluyendo el 2-0 conseguido en el duelo disputado en enero de este año. El historial reciente refleja una tendencia favorable para el conjunto de Núñez, especialmente jugando en el Monumental.

Gimnasia llega con confianza y sin complejos. El equipo platense atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y viene de encadenar resultados positivos que lo metieron entre los ocho mejores del torneo. Su clasificación a cuartos se apoyó en una estructura ordenada y una notable capacidad de competir en escenarios difíciles, venciendo por 1-0 a Vélez Sarsfield en los octavos.

El ‘Lobo’ ha construido una identidad incómoda para cualquiera. Gimnasia se caracteriza por un juego intenso, líneas compactas y transiciones rápidas, aspectos que le permitieron sostener una campaña regular y convertirse en un rival peligroso, incluso ante equipos de mayor jerarquía individual.

River presenta mejores números en posesión, producción ofensiva y solidez defensiva, mientras que Gimnasia ha destacado por su eficacia y capacidad para resistir bajo presión. Marcelo Torres aparece como una de las principales amenazas ofensivas del conjunto platense.

El clima en el Monumental será otro factor determinante. River volverá a jugar con estadio lleno en un partido de eliminación directa, escenario donde suele elevar su intensidad y protagonismo. Gimnasia, sin embargo, intentará apoyarse en su orden táctico para mantener la serie abierta de cara a la revancha.

River vs. Gimnasia: horarios del partido

El encuentro entre River vs. Gimnasia se disputará este miércoles 13 de mayo en el Estadio Más Monumental, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina,

River vs. Gimnasia: canales de TV

La transmisión del partido entre River vs. Gimnasia estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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