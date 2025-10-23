River vs. Independiente Rivadavia se enfrentan este viernes 24 de octubre, en el cruce correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina), donde los dirigidos por Marcelo Gallardo parten como favoritos para pasar a la gran final. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Para River, esta instancia significa una oportunidad de redención. Tras su eliminación reciente en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el cuadro dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo busca afianzarse en el plano local y conseguir un título que le otorgue estabilidad anímica de cara al cierre de un año muy irregular.

El ‘Millo’ llega a esta semifinal con la motivación también ligada al aspecto internacional: un triunfo le asegurará la chance de, si levanta el trofeo, clasificar a la Copa Libertadores 2026. En la tabla anual, mantienen una pulseada con Boca Juniors, cuyo partido pendiente podría relegarlos.

En el plano liguero, River ha tenido una temporada irregular. En la Zona B del Torneo Clausura está quinto con 21 puntos, pero su triunfo reciente por 2-0 ante Talleres de Córdoba en el mismo Kempes le devolvió un poco de aire después de una racha complicada de dos caídas al hilo, a manos de Rosario Central y Sarmiento.

Por su parte, Independiente Rivadavia asume este encuentro como un desafío histórico. Llegó a esta instancia tras vencer a Tigre por 3-1 en los cuartos de final, y aunque su campaña en el Clausura ha sido inestable —sin triunfos desde hace semanas—, en la interna confían en el formato copero para hacer ruido.

La ‘Lepra’ se ubica en la 13.ª posición de su zona con 12 puntos y está lejos de los puestos de clasificación a octavos, lo que pone aún más foco en esta Copa como su gran chance de consolidar un año de buena imagen. River parte como favorito, pero eso no los amilana y saben que tendrán algunas chances para dar la sorpresa.

Entre los últimos detalles previos a este enfrentamiento , hay una noticia alentadora para Gallardo: Marcos Acuña y Enzo Pérez recibieron el alta médica y estarán disponibles para el cruce. El ‘Huevo’ podría ser titular, mientras que Pérez probablemente comience desde el banquillo.

No obstante, River mantiene dudas tácticas importantes: quién acompañará a Maximiliano Salas en el ataque (puede entrar Sebastián Driussi o Facundo Colidio), y quién ocupará el cupo de cuarto volante que se sumará al doble cinco junto a Juan Portillo y Kevin Castaño.

En cuanto al equipo mendocino, su técnico Alfredo Berti intentará armar un esquema compacto, intentando cerrar espacios en el mediocampo y aprovechar los errores del adversario. Sabe que no tiene margen: un buen rendimiento defensivo será vital para soñar con la final.

¿A qué hora juegan River vs. Independiente Rivadavia?

El encuentro entre River vs. Independiente Rivadavia está programado para este viernes 24 de octubre desde las 8:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:15 p.m.; y en España a la 3:15 a.m. del sábado 25.

¿En qué canales ver River vs. Independiente Rivadavia?

El partido entre River vs. Independiente Rivadavia se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, con la transmisión exclusiva de TyC Sports para todo el territorio argentino, además de su versión de streaming en la plataforma de TyC Sports Play; en México se podrá ver por Fanatiz Mexico y TyC Sports Internacional, mientras que en Estados Unidos será televisado a través de Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports Internacional. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

