River vs. Rosario Central en un duelo atractivo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. El partido se jugará en el Estadio Gigante de Arroyito y despierta gran expectativa entre los hinchas. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

River Plate, tercero con 18 puntos producto de 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas, vive su peor momento desde el regreso de Gallardo. Cuatro caídas en los últimos cinco partidos (Riestra, Gimnasia en Copa Argentina, Unión y Atlético Tucumán) han encendido todas las alarmas. A pesar de su posición en la tabla, el rendimiento reciente deja más dudas que certezas.

El Millonario ha convertido 17 goles en 10 fechas, pero sufre de una preocupante fragilidad defensiva: 9 tantos encajados, varios de ellos en momentos clave. Además, como visitante sus números se deterioran notablemente: ha perdido más encuentros fuera de casa que los que Rosario Central ha cedido en el Gigante durante todo el torneo. La presión mediática y la exigencia de la hinchada han aumentado con cada tropiezo.

El equipo dirigido por Ariel Holan ha convertido el Gigante de Arroyito en una verdadera fortaleza. En sus 7 presentaciones como local, Rosario Central no ha conocido la derrota: acumula 1 victoria y 6 empates, un registro que, si bien muestra un rendimiento goleador discreto (promedio de 1 gol por partido), habla de una solidez defensiva envidiable. Con apenas 4 goles recibidos en 9 partidos, los Canallas ostentan la mejor defensa del torneo.

La figura excluyente es Ángel Di María, quien con 5 tantos lidera el ataque y representa más de la mitad de los goles del equipo. Su jerarquía internacional ha sido determinante para consolidar un proyecto que, poco a poco, se ha ganado el respeto de rivales y aficionados.

A su alrededor, jugadores como Alan Rodríguez y Franco Ibarra le dan al mediocampo un equilibrio perfecto entre recuperación y proyección, clave para sostener el bloque compacto que propone Holan.

¿Dónde ver River vs. Rosario Central?

El choque entre River vs. Rosario Central por la jornada 11 de la Liga Profesional, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz y Disney Plus, mientras que en España se verá por Fubo TV. Las acciones iniciarán desde las 7:15 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina).

¿Qué canales transmiten River vs. Rosario Central?

En Argentina lo transmite: Disney+ y TNT Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo transmite: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo transmite: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver River vs. Rosario Central en Perú?

El partido de River vs. Rosario Central en vivo en Perú, válido por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Rosario Central en Argentina?

El partido de River vs. Rosario Central en vivo en Argentina, será transmitido por TNT Sports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Rosario Central en España?

El partido de River vs. Rosario Central en vivo, a jugarse en el Estadio Gigante de Arroyito, se podrá ver en España por Fubo TV.

¿Dónde ver River vs. Rosario Central en México?

El partido de River vs. Rosario Central en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Rosario Central en Estados Unidos?

River vs. Rosario Central en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la jornada 11 de la Liga Profesional Argentina 2025, se verá por las señales de TNT Sports, Fanatiz y FuboTV.

