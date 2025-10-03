Perú enfrentará a Chile en un amistoso internacional el próximo viernes 10 de octubre, con la dirección técnica interina de Manuel Barreto. El pasado jueves se anunció la lista de convocados con algunas novedades, pero destacó la ausencia de Fabio Gruber, futbolista peruano-alemán que milita en el Nuremberg de la Bundesliga 2. Por lo pronto, sigue sumando minutos en el país teutón, siendo clave porque este viernes fue titular y capitán de su equipo. Eso sí, desde Videna no pierden de vista su presente.

En el marco de la fecha 8 de la Bundesliga 2, Fabio Gruber sigue tomando protagonismo en Nuremberg, reafirmando su puesto de titular en todas las jornadas disputadas a lo largo de la temporada 2025/2026. El defensa central sumó su sexto partido como capitán y esta vez fue en la victoria ante Fortuna Dusseldorf (3-2).

Si bien su equipo esta ubicado en el puesto 14 con 7 puntos (a 10 unidades del primer lugar), el presente de Gruber refleja continuidad y confianza por parte de su actual DT. Además, con 23 años de edad comienza a ganarse un nombre en el fútbol de Alemania, quedando también en el radar de la Selección Peruana.

Fabio Gruber. (Foto: FC Núremberg)

En total, lleva disputados nueve partidos con su actual equipo y todos han sido de titular. Entre Bundesliga 2 y Copa de Alemania, cuenta con 840′ jugados. Además, llegó a la institución en febrero del presente año, procedente del Verl, equipo de Bundesliga 3. Su proceso formativo lo realizó en Ausburg.

¿Cuál es su situación con la Selección Peruana?

Fruto de su buen momento con Nuremberg, todo indicaba que Fabio Gruber sería convocado para el amistoso de Perú ante Chile, el próximo 10 de octubre; sin embargo, Manuel Barreto no lo incluyó en la lista de elegidos y tampoco -desde la FPF- enviaron una carta de reserva a su equipo. Caso contrario al de Felipe Chávez, quien actualmente milita en Bayern Múnich de Alemania, y será parte de la delegación.

Si bien no fue incluido para el próximo duelo en fecha FIFA, la Bicolor enfrentará otros dos partidos en el mes de noviembre ante Rusia y Chile. Estos choques se disputarán en Rusia y podrían significar el primer llamado del defensa central al equipo de todos. Por lo pronto, Depor pudo conocer que existe comunicación constante con el futbolista y también tiene la documentación lista.

El caso de Gruber es muy similar al de Alexander Robertson; sin embargo, la diferencia radica en que el volante ya fue citado por la Selección de Australia para la disputa de los partidos amistosos de los ‘Socceros’ ante Canadá y Estados Unidos. Eso sí, no son partidos oficiales, por lo que todavía podría cambiar el panorama.

Cabe señalar que Robertson, actual jugador de Cardiff City, está en el radar de la Selección Peruana, y se planeó su convocatoria para el mes de noviembre. Por lo pronto, su elección puede estar entre Perú, Australia, Escocia o Inglaterra. No obstante, las dos últimas federaciones no han mostrado interés en él.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile

Arqueros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

Volantes: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

