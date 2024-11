Boca Juniors se enfrenta a Godoy Cruz este miércoles 6 de noviembre en La Bombonera, en un partido clave para mejorar la última imagen que mostró en casa ante Deportivo Riestra. El Xeneize, bajo la dirección de Fernando Gago, necesita una victoria para seguir en la lucha por un lugar en la Copa Libertadores, ya que ocupa una posición incómoda en la tabla anual, a siete puntos de su rival de turno, que se encuentra tercero. Además, tiene la opción de clasificar al torneo continental ganando la Copa Argentina, donde enfrentará a Vélez en semifinales. A continuación, revisa a qué hora juegan y en qué canales se podrá ver el compromiso.

Godoy Cruz, por su parte, está enfocado en clasificar a una copa internacional para el 2025, luego de quedar fuera de la lucha por el título tras su empate ante Independiente. El Tomba buscará romper una racha histórica sin victorias en La Bombonera, siendo la última vez que logró un triunfo en ese estadio en 2011, cuando se impuso 4-1. Este partido es crucial para ambos equipos, ya que se trata de un rival directo en la pelea por un lugar en las competiciones internacionales.

Boca, tras una mala actuación ante Lanús, podría realizar cambios en su alineación para enfrentar a Godoy Cruz. Gago contará con el regreso de Pol Fernández, quien estuvo suspendido, y de Miguel Merentiel, que se recuperó de una distensión. Se espera que Fernández pueda reincorporarse al mediocampo, mientras que Merentiel podría retomar su puesto en el ataque, donde ha rendido bien junto a Edinson Cavani. El equipo de Gago tiene como único objetivo clasificar a la Copa Libertadores, y una victoria ante Godoy Cruz es esencial para seguir en la pelea.

El entrenador de Boca ha expresado su insatisfacción con el rendimiento del equipo, especialmente en la segunda mitad contra Lanús, donde no se ejecutó lo planeado. Además de las modificaciones en el plantel, Gago está evaluando cambios tácticos. La línea de tres en defensa no le dio resultado, por lo que podría regresar a la línea de cuatro, dejando fuera a Nicolás Figal. En el medio, podría optar por ubicar a Agustín Martegani o Pol Fernández en una posición más ofensiva. Mientras tanto, los jóvenes como Exequiel Zeballos, quien destacó como extremo, seguirán siendo piezas clave en el ataque.

Con un balance de dos empates y dos derrotas en sus primeros partidos al frente de Boca, Gago está bajo presión para lograr una victoria que no solo mejore la moral del equipo, sino que también les acerque a los objetivos del club. Con jugadores clave como Cavani, Zeballos y Merentiel, el Xeneize buscará recuperar terreno en la tabla anual y encaminarse hacia la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Boca Juniors viene de empatar con Deportivo Riestra y caer ante Lanús. (Foto: Agencias).





¿A qué hora juegan Boca vs. Godoy Cruz?

Boca vs. Godoy Cruz se jugará este sábado 19 de octubre desde las 7:30 p.m. en países como Argentina, Brasil y Uruguay. En Perú, Colombia y Ecuador se disputará dos horas más temprano, a las 5:30 p.m.; mientras que, en Venezuela y Bolivia, el choque empieza a las 6:30 p.m. No te lo puedes perder.

¿En qué canales ver Boca vs. Godoy Cruz?

Boca vs. Godoy Cruz será transmitido a través de TNT Sports en Argentina y ESPN para el resto de América Latina, así como también por la plataforma streaming de Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del esperado compromiso.

¿Dónde se jugará el Boca vs. Godoy Cruz?





TE PUEDE INTERESAR