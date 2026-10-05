En el Estadio Monumental (Buenos Aires, Argentina), Argentina vs. Benín se enfrentarán en un nuevo amistoso internacional FIFA, pactado para este martes 6 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, el cual servirá como el partido de despedida de Lionel Messi de la ‘Albiceleste’, por lo que tendrá una gran carga emotiva de por medio.

Argentina se prepara para vivir una jornada especial este martes 6 de octubre, cuando enfrente a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El amistoso tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi, quien volverá a vestir por última vez la camiseta de la ‘Albiceleste’ ante su público, poniendo punto final a una extensa etapa con la selección.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a este compromiso después de haber conseguido dos contundentes victorias en esta fecha FIFA. Primero, Argentina derrotó por 4-0 a Bolivia en Córdoba y, posteriormente, goleó por 7-0 a Burkina Faso en el Monumental. El equipo mostró un importante poder ofensivo y llega con buenos resultados al encuentro que marcará el adiós de su histórico capitán.

La despedida de Messi tendrá además un componente especial porque regresará al escenario donde protagonizó varias de sus actuaciones más recordadas con la selección. El futbolista arribó al país para sumarse nuevamente a la concentración y participar del último entrenamiento antes del encuentro ante Benín. La AFA también prepara un homenaje para el ‘10’, con la presencia de varios de sus compañeros de la generación campeona del mundo en Qatar 2022.

Para Scaloni, el partido también representa una oportunidad para continuar con el recambio que viene desarrollando en el plantel. Las goleadas contra Bolivia y Burkina Faso permitieron observar a varios futbolistas jóvenes, entre ellos Franco Mastantuono, quien marcó su primer gol con la selección absoluta frente al combinado africano.

En medio de ese proceso, el foco estará nuevamente sobre Messi. El delantero fue convocado específicamente para este tercer encuentro de la fecha FIFA y se reencontrará con varios de los futbolistas con los que compartió sus principales éxitos internacionales.

A sus 39 años, el rosarino afrontará su último partido con Argentina después de una trayectoria de más de 20 años y de haber conquistado la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Benín, mientras tanto, llegará al Monumental dispuesto a competir y no únicamente a formar parte de la celebración. El arquero Marcel Dandjinou aseguró que su selección intentará jugar con seriedad y que no piensa facilitarle el partido a Messi, consciente de que tendrá la responsabilidad de enfrentarse al máximo goleador histórico de la ‘Albiceleste’ en una noche especialmente significativa.

Argentina vs. Benín será, por encima de todo, la última presentación de Lionel Messi con la selección argentina. El Monumental se prepara para despedir al capitán que lideró a su selección durante una de sus etapas más exitosas y que dejará el combinado nacional como máximo goleador y jugador con más partidos disputados. Será el cierre de un recorrido internacional que comenzó en 2005 y que tendrá su capítulo final este martes.

Argentina vs. Benín: ¿a qué hora juegan?

Argentina vs. Benín se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental (Buenos Aires, Argentina). El horario de inicio del encuentro será a las 8:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:00 p.m. en México y a la 1:00 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

Argentina vs. Benín: ¿en qué canales ver el partido?

En cuanto a la transmisión del Argentina vs. Benín, esta estará disponible mediante TyC Sports y Telefe en todo territorio argentino y en el resto de Sudamérica por DIRECTV, ya que en dicho cableoperador se puede ver el canal de TyC Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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