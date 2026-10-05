Portugal sumó un nuevo triunfo importante en su andar la UEFA Nations League, luego de vender por 2-1 a Noruega en la cuarta jornada de la fase de grupos del certamen. Sin embargo, más allá del bien rendimiento que viene mostrando el equipo en esta etapa post Mundial 2026, el tema central alrededor del conjunto luso sigue siendo Cristiano Ronaldo. El conflicto con Jorge Jesus continúa sumando capítulos y este fin de semana se abrió una posibilidad para que ‘CR7’ regrese, pero bajo determinadas condiciones.

Según reveló la prensa portuguesa, existe una interés de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) de convencer a Cristiano Ronaldo para que vuelva en la próxima convocatoria, no solo con el afán de limar asperezas con Jorge Jesus, sino también para proponerle retirarse por todo lo alto de su selección y con el apoyo de su hinchada. Recordemos que el próximo partido de Portugal será frente a Dinamarca, el 14 de noviembre en condición de local.

En medio de esta aparente propuesta que todavía no ha sido acercada al nacido en Funchal, Jorge Jesus compareció ante los medios de comunicación luego del 2-1 frente a Noruega e inevitablemente volvió a tocar el tema. Fiel a su estilo, el experimentado entrenador dejó en claro que para él todo este asunto nunca fue ni debió haber sido tomado como un problema. Es más, aseguró que si Cristiano Ronaldo sigue teniendo continuidad en Al-Nassr, no dudará en citarlo para la próxima fecha FIFA.

“No sé qué puede decidir ‘Cris’. Lo que tengo que decir ya lo he dicho, pero lo añadiré. Para mí, al principio nunca fue un problema. Era algo que consideraba normal como entrenador. Tener un jugador con el simbolismo que representa para el país y la selección nacional. Hay principios como entrenador que no son negociables, pero como no había nada especial en términos de mi autoridad, para mí, ‘Cris’ será un jugador convocado en la próxima convocatoria, si juega para el Al-Nassr, si quiere volver a la selección nacional”, señaló.

Cristiano Ronaldo fue dirigido por Jorge Jesus en Al-Nassr. (Foto: Getty Images)

Eso sí, no será una movida sencilla, pues Jesus apuntó a Cristiano como el que debe dar el siguiente paso para volver a la Selección de Portugal. El estratega de 72 años cree firmemente que no cometió ningún error ni hizo algo fuera de sus atribuciones como seleccionador, pues así como el delantero del Al-Nassr, otros jugadores también han calentado en otros momentos y no reaccionaron de esa manera por no ingresar al campo de juego.

“En mi opinión, no se puede exigir, basándose en una amistad de un año, una situación que es difícil de entender. Solo porque era él, y quizás con razón porque es un símbolo, todo este problema de que entrara, calentara, no entrara. ¿Cuántos jugadores calentaron hoy y no entraron? ¿Habrá un problema? No. Con Cris es diferente, es un símbolo. ¿Pero es un problema? Para mí no fue un problema. No hay problema. Si ‘Cris’ quiere y juega para el Al-Nassr, estará en la próxima convocatoria”, añadió.

Jorge Jesus no dejó cabos sueltos en este asunto, pues insistió en que si no hay predisposición de Cristiano Ronaldo para enmendar estas diferencias, no llegarán a nada con el correr de las semanas hasta que llegue la próxima fecha FIFA. “No depende de mí. Para llegar a un acuerdo entre dos personas, ambas deben hablar y ponerse de acuerdo. Eso no me corresponde a mí”, agregó.

Jesus fue contundente y sin atenuantes: no se disculpará con nadie, pues considera que no cometió ningún error. “No le pido disculpas a nadie. El problema que causó todo esto fue que el jugador estaba calentando. Culpo a la decisión y a lo sucedido. ¿Pero disculparme por qué? ¿A quién? Eso es mentira. ¿Disculparme por qué? ¿Cuál era el motivo para disculparme?”, sentenció. ¿Qué pasará en los próximos días? ¿Cristiano Ronaldo romperá su silencio?

Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de la Selección de Portugal. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo tras la discusión con Jorge Jesus?

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado abiertamente sobre este asunto desde que salió de la concentración de Portugal, justo antes del partido frente a Dinamarca en Copenhague. Lo único que ha dicho hasta la fecha lo subió en sus redes sociales cuando ya había tomado su vuelo privado para viajar a Madrid, explicando que en su debido momento tomaría la palabra para dar su versión de los hechos.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, señaló en su cuenta oficial de Instagram. Veremos si en los próximos días ‘CR7’ toma la palabra.

Jorge Jesus se unió a la Selección de Portugal tras el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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