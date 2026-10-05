Néstor Lorenzo habló con los medios de comunicación en la previa del amistoso entre Colombia y Perú, y explicó el momento que atraviesa la ‘Tricolor’. El entrenador argentino reconoció que su equipo se encuentra en una etapa de reconstrucción, una situación que considera todavía más complicada cuando los resultados no acompañan. Por ello, estos encuentros sirven para evaluar alternativas y comenzar a definir la nueva estructura del plantel.

“Ahora que estamos en construcción, es más difícil y más si el resultado no te ayuda, pero hay que dejar de lado eso y pensar en lo que individualmente cada jugador nos está dando y lo que puede aportar en el futuro cuando el equipo esté con siete u ocho jugadores de la estructura fija”, señaló en zona mixta. El técnico considera que, más allá de los marcadores, es importante analizar el rendimiento de cada futbolista y determinar quiénes pueden ganarse un lugar en la nueva etapa.

En ese sentido, Néstor Lorenzo explicó que todavía es temprano para sacar conclusiones definitivas, aunque ya existen algunos aspectos que le permiten realizar una evaluación inicial. El estratega aseguró que hay elementos positivos para destacar, pero también fue autocrítico con lo ocurrido en el último partido de Colombia.

“Estamos en construcción, las conclusiones las vamos a ir sacando a medida que pase el tiempo, que veamos bien, pero creo que hay cosas buenas para destacar, más allá que reconozco que el equipo no jugó bien”, manifestó. Colombia viene de perder por 1-0 ante Paraguay, por lo que ahora buscará mostrar una mejor imagen frente a la Selección Peruana.

Néstor Lorenzo dirige a Colombia desde mediados del 2022. (Foto: Getty Images)

Respecto a la participación de algunos futbolistas en esta fecha FIFA, Néstor Lorenzo reconoció que no tenía conocimiento de que cuatro jugadores todavía no habían sumado minutos. “No sabía que habían cuatro jugadores sin minutos. La verdad que estamos pendiente de todos pero no sabía eso”, explicó, dejando abierta la posibilidad de continuar dando oportunidades a los integrantes que todavía esperan su turno.

“Vamos a seguir poniendo chicos”, agregó el argentino, aclarando que la intención de esta etapa de preparación pasa por observar diferentes alternativas. Para Lorenzo, contar con nuevos elementos permitirá ampliar las opciones de Colombia y determinar qué jugadores pueden responder a las exigencias del proceso que se viene construyendo.

De cara al encuentro frente a la Selección Peruana, el DT adelantó que continuará con esa idea. Lorenzo explicó que estos amistosos representan una oportunidad para probar futbolistas y conocer si pueden encajar en el proyecto de la ‘Tricolor’. Además, reconoció que resulta complicado encontrar un funcionamiento colectivo en tan poco tiempo cuando se incorporan varias caras nuevas.

“Yo te voy a ser sincero, estamos probando jugadores para ver si entra dentro del proceso de lo que viene. Es muy difícil encontrar un funcionamiento con jugadores nuevos en tan poco tiempo. Son dos o tres prácticas por partido”, sostuvo. Por ello, el análisis no se limita al rendimiento colectivo, sino que también se concentra en las condiciones individuales que muestra cada jugador durante los entrenamientos y los partidos.

Finalmente, Néstor Lorenzo dejó claro que Colombia continuará utilizando esta serie de amistosos para recoger información de cara al futuro. “De todas maneras estamos sacando conclusiones en todo aspecto y mucho en lo individual, en cada uno. Eso lo vamos viendo día a día”, afirmó. Con ese panorama, la ‘Tricolor’ enfrentará a la Selección Peruana con la intención de mejorar su imagen y, al mismo tiempo, seguir definiendo las piezas que podrían formar parte de su nueva estructura.

Perú enfrentará a Colombia tras caer por 2-0 ante Canadá. (Foto: ITEA Sports)

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:45 p.m. en México y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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