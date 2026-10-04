En medio de las Elecciones Municipales y Regionales 2026 que se desarrollan a lo largo del país este domingo 4 de octubre, Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, sorprendió con un polémico mensaje publicado en sus redes sociales, aparentemente dirigido hacia alguien que viene participando en los mencionados comicios.

El atacante crema utilizó sus redes sociales para compartir una frase que rápidamente llamó la atención. Aunque no mencionó directamente a la persona a la que iba dirigido el mensaje, sus palabras generaron diversas reacciones en durante la jornada electoral.

“Solo serás alcalde en el Monopolio”, escribió Valera en su publicación, haciendo referencia al popular juego de mesa. El comentario del delantero apareció durante el desarrollo de las elecciones, luego de conocerse los primeros resultados a boca de urna.

El delantero no brindó mayores detalles sobre el mensaje ni explicó públicamente el motivo de la publicación. Por ello, el contenido quedó sujeto a las interpretaciones.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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