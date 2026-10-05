La Selección Peruana se prepara para cerrar su gira internacional con un nuevo amistoso ante Colombia. La ‘Bicolor’ enfrentará este martes 6 de octubre al conjunto ‘cafetero’ en el NU Stadium de Miami, en un partido que aparece como una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Mano Menezes pueda recuperar sensaciones después de la derrota por 2-0 ante Canadá.

El cuadro nacional todavía no consigue una victoria en sus tres últimos amistosos y buscará despedirse de esta fecha FIFA con un resultado positivo. Para ello tendrá al frente a una Colombia que tampoco llega de la mejor manera a este compromiso, pues viene de perder por 1-0 ante Paraguay, luego de haber igualado 1-1 frente a México.

Precisamente, desde el lado colombiano saben que el encuentro ante Perú será importante para terminar esta serie de partidos con mejores sensaciones. El equipo de Néstor Lorenzo continúa probando alternativas y observando jugadores, pero también pretende que los avances mostrados en el funcionamiento puedan estar acompañados por resultados.

En ese escenario, Jhon Arias se refirió a la preparación de su selección para el duelo ante la ‘Blanquirroja’ y resaltó la importancia de conseguir un triunfo. El mediocampista consideró que cerrar esta fecha FIFA con una victoria puede ser importante para dejar una última imagen positiva y afrontar con mayor confianza los próximos compromisos.

“Estamos trabajando para terminar venciendo, ganando, porque yo creo que es importante dejar esa última imagen”, señaló ante las consultas de los periodistas que lo abordaron a su llegada a Florida. De esta manera, el jugador dejó claro que Colombia no solo buscará continuar con la evaluación de su plantel, sino también encontrar ante Perú un resultado que permita darle un mejor cierre a esta etapa.

El volante también reconoció que el comienzo de un proceso puede ser complicado y que encontrar rápidamente un funcionamiento colectivo no siempre resulta sencillo. Por ello, Arias espera que el enfrentamiento contra la Selección Peruana pueda servir para darle confianza al grupo y continuar avanzando en esta nueva etapa.

“No es fácil, el comienzo siempre es un poco más difícil, así que qué bien, esperemos Dios mediante el día martes contra Perú ganar, que yo creo que traerá confianza de cara a lo que sobreviene”, sostuvo. Sus palabras reflejan la importancia que Colombia le otorga al resultado del encuentro, pese a tratarse de un partido amistoso.

Finalmente, Jhon Arias destacó que ya pudo observarse una mejoría en el funcionamiento colombiano durante el partido ante Paraguay, aunque consideró que todavía falta trasladar esas señales positivas al marcador. “Ya desde el punto de vista funcionamiento se vio una mejora en el segundo partido contra Paraguay, más también claramente que necesitamos que sea con resultados”, explicó. Ahora, Perú tendrá la oportunidad de poner a prueba a ese equipo y buscar, al mismo tiempo, cerrar su gira con una victoria en Miami.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:45 p.m. en México y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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