Argentina vs. Bolivia se enfrentarán este miércoles 30 de septiembre, en el compromiso correspondiente a un amistoso internacional en una nueva Fecha FIFA. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes, con Lionel Messi en sus últimos partidos. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Para la escuadra ‘Albiceleste’, este partido tiene una carga de reivindicación y reinicio. Se trata de una de sus primeras apariciones tras la durísima y ajustada derrota por 1-0 en tiempo extra frente a España en la gran final de la Copa del Mundo 2026.

Lejos de detenerse a lamentar el subcampeonato en tierras norteamericanas, el cuerpo técnico argentino busca pasar rápidamente la página y aprovechar estos fogueos internacionales para iniciar la reestructuración física y anímica de un plantel que lo dejó absolutamente todo en el torneo del pasado julio.

Desde lo estrictamente futbolístico, se espera que Argentina presente un once con varias rotaciones respecto a su equipo estelar habitual. La intención es dosificar las cargas de sus principales figuras para brindarle minutos de calidad a las nuevas alternativas que piden espacio en la selección absoluta.

En la otra vereda, Bolivia asume este fogueo monumental inmerso en un proceso de búsqueda de identidad táctica y resultados positivos. La ‘Verde’ aterriza en este compromiso luego de sufrir un revés reciente en esta misma gira, habiendo caído por 2-0 ante Paraguay apenas el último domingo 27 de septiembre.

El conjunto altiplánico sabe que su principal déficit en este cierre de año radica en la fragilidad defensiva, por lo que su comando técnico ha puesto especial énfasis en compactar sus líneas y evitar desconcentraciones individuales en el fondo.

El antecedente directo más reciente entre ambas naciones nos remonta a las Eliminatorias Sudamericanas en octubre de 2024, cuando Argentina propinó una contundente goleada por 6-0 en el Estadio Monumental de Buenos Aires, coronada con un triplete de Lionel Messi.

¿En qué canal ver Argentina vs. Bolivia en Perú?

En Perú, el amistoso internacional entre Argentina 🇦🇷 y Bolivia 🇧🇴 será transmitido por la señal de DSports. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante la plataforma DGO. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (PET - tu hora local).

¿En qué canal ver Argentina vs. Bolivia en España?

Para los aficionados en España, actualmente no hay una transmisión televisiva oficial confirmada para este amistoso sudamericano. El encuentro arrancará a las 2:00 a.m. del jueves 1 de octubre (hora peninsular española).

¿En qué canal ver Argentina vs. Bolivia en Argentina?

En Argentina, el compromiso de la Albiceleste será transmitido en señal abierta y por cable a través de Telefe y TyC Sports. También estará disponible para quienes prefieran seguir el partido por streaming mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

¿En qué canal ver Argentina vs. Bolivia en México?

En México, los hinchas podrán ver este partido amistoso de forma exclusiva a través de ViX Premium, la plataforma de streaming que contará con la transmisión oficial del encuentro. La transmisión iniciará a las 6:00 p.m. (hora del centro de México).

¿En qué canal ver Argentina vs. Bolivia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar del partido a través de la señal de DSports por DirecTV. En el entorno digital, el encuentro estará disponible mediante la aplicación de streaming DGO.

¿En qué canal ver Argentina vs. Bolivia en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido a través de diversas plataformas, incluyendo fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX Premium y TUDN Radio, dependiendo del idioma y el servicio elegido. El duelo comenzará a las 8:00 p.m. (ET).

¿En qué canal ver Argentina vs. Bolivia en Bolivia?

Para los seguidores en territorio boliviano, el duelo de La Verde contará con la cobertura televisiva de Unitel y Fútbol Canal. Además, la transmisión estará disponible en digital a través de FBF Play.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Bolivia en distintos países?

El amistoso internacional entre Argentina 🇦🇷 y Bolivia 🇧🇴 se disputará este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina. Los horarios del partido son los siguientes:

7:00 p.m. (PET - tu hora local): Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. 6:00 p.m.: México (hora del centro), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

México (hora del centro), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 8:00 p.m.: Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. 9:00 p.m.: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. 2:00 a.m. (jueves 1 de octubre): España.

España. Estados Unidos: 8:00 p.m. (ET), 7:00 p.m. (CT), 6:00 p.m. (MT) y 5:00 p.m. (PT).

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