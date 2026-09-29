En medio de un nuevo proceso con Mano Menezes a la cabeza, poco a poco van quedando atrás los nombres que alguna vez fueron los líderes de uno de los momentos cumbre de la Selección Peruana, cuando se logró la clasificación al Mundial 2018. Lo que trae consigo la llegada de nuevos rostros y la aparición de referentes que, con el pasar de los partidos, se convierten también en líderes que guían a los jovenes recién llegados. Justamente bajo ese contexto, Gianluca Lapadula, se mostró dispuesto a asumir ese nuevo reto en la ‘Bicolor’.

En una serie de 4 partidos amistosos, la ‘Bicolor’ ha empezado su camino de buscar las estrellas que podrán protagonizar el próximo ciclo de clasificación al Mundial 2030. Sabiendo que, al comando técnico, les queda pocas pruebas para definir la base del plantel, los referentes del equipo también se van mostrando.

Uno de ellos es Gianluca Lapadula, el jugador que dejó atrás su vida en Italia, para meterse de lleno a representar al país de su madre, pero que hoy por hoy también adopta como suyo. Pero lejos de solo asumir ese rol, también ahora busca asumir una responsabilidad mayor, al buscar ser el líder del equipo.

Gianluca Lapadula anotó en su regreso a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Para eso, lo primer que busca es darle un espacio a los más jóvenes que van apareciendo. “Me alegra mucho ver que hay muchos jóvenes en la selección. Estos días estamos trabajando la idea del profe, creo que el primer tiempo se hizo bien y hay que seguir trabajando sobre esta idea”, inició diciendo en conferencia de prensa.

Es justamente sobre ellos, que se refirió de buena manera argumentando que tienen una gran actitud en los entrenamientos. “Los chicos vienen entrando muy bien, con muy buena actitud, es algo que no puede faltar en ninguno y ellos deben seguir así con este espíritu”, manifestó.

En esa línea, el delantero expresó su intención de acompañar a los jóvenes en su proceso de adaptación a la Selección. “Me gustaría mucho ayudar a los más jóvenes, que se puedan sumar a la Selección de una manera más sencilla. Lo mejor para comunicar con los más jóvenes es el ejemplo, por lo que trato de hacer eso, que es importante para mí”, sostuvo.

¿En qué canales ver Perú vs. México?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. México, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano, mientras que en México vía TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. México?

Perú vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 10:00 p.m., a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 en España.

TE PUEDE INTERESAR