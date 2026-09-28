Sport Boys recibió un duro golpe en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga al perder 5-2 frente a Alianza Atlético en el Estadio Miguel Grau. El cuadro chalaco comenzó ganando con un tanto de José Davey a los 3 minutos, pero el conjunto sullanense reaccionó rápidamente y dio vuelta al marcador con las anotaciones de José Ingratti, Román Suárez y Ariel Muñoz. Rolando Díaz descontó a los 42’, aunque la visita volvió a tomar distancia en el complemento mediante otro tanto de Muñoz y uno de Cristian Penilla en el tiempo añadido.

Después del encuentro, Carlos Desio lamentó especialmente la diferencia que quedó en el marcador, aunque evitó dar la serie por sentenciada. El argentino sostuvo que el resultado fue demasiado amplio en relación con lo que esperaba de su equipo y aseguró que el grupo viajará a Sullana con la intención de intentar revertir la desventaja. “Lamentablemente son tres goles que es un resultado abultado, pero nunca está nada dicho. Vamos a ir allá con la ilusión de revertir esto porque tenemos dos partidos más con ellos”, manifestó, en referencia a la semifinal y al posterior duelo por el Torneo Clausura.

Uno de los puntos que explicó el estratega fue la decisión de presentar una formación con varios jugadores que no venían teniendo la misma continuidad que otros integrantes del plantel. La planificación estuvo condicionada por las convocatorias a selecciones, las lesiones y la sobrecarga física que afecta a varios futbolistas habituales. En esa línea, el argentino remarcó que la Copa de la Liga había sido una competición en la que su idea era brindar minutos a quienes tenían menos participación, una decisión que mantuvo para esta semifinal.

Sport Boys perdió por 5-2 ante Alianza Atlético en el Callao. (Foto: Movistar Deportes)

El técnico, sin embargo, consideró que la diferencia no pasa únicamente por la alineación que eligió. Para el conductor de la ‘Misilera’, también hubo una reacción que faltó cuando el rival comenzó a imponerse en las disputas y en las segundas jugadas. “Obviamente había chicos que tienes la obligación de meterlos. Son jugadores que no le podemos pedir o exigir, pasa más por los jugadores más grandes donde nosotros tenemos que estar a la altura”, explicó. Además, entendió la goleada como una llamada de atención para el grupo: “No relajarse porque te muestran que cuando te relajas te pueden lastimar mucho. Que esto sea una cachetada y te despierte”.

El desarrollo del partido reflejó justamente ese cambio de escenario. Sport Boys se adelantó apenas iniciado el compromiso, pero Alianza Atlético respondió y encontró los espacios para darle vuelta al marcador antes del descanso. Cuando el conjunto rosado consiguió ponerse nuevamente a un gol con el tanto de Díaz, parecía tener margen para reaccionar; sin embargo, el segundo tiempo volvió a favorecer a la escuadra visitante, que terminó sacando una ventaja de tres goles gracias al doblete de Muñoz y la anotación de Penilla en los minutos finales.

A la hora de explicar las dificultades de su plantel, Desio también hizo hincapié en las ausencias que viene afrontando. “Nosotros tenemos muchos jugadores que están en la selección. Tenemos a Da Campo lesionado, muchos jugadores con sobrecarga. Tenemos un plantel corto”, señaló el entrenador, quien deberá volver a revisar la disponibilidad de sus futbolistas antes de definir el equipo que afrontará la vuelta. La prioridad será contar con quienes estén en mejores condiciones y evitar nuevos problemas físicos en una etapa decisiva del calendario.

Pese al complicado 5-2, el comando técnico mantiene la confianza en el grupo y anticipó que utilizará lo mejor que tenga disponible para intentar cambiar la historia. El partido de vuelta se jugará el martes 6 de octubre en Sullana, donde los rosados necesitarán reducir una desventaja de tres goles para seguir con vida en la competencia. Desio también tendrá en cuenta que apenas unos días después volverán a enfrentarse con el cuadro norteño por el campeonato local, por lo que deberá administrar nuevamente una plantilla que llega cargada de compromisos y bajas.

Carlos Desio fue muy autocrítico tras la caída de Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de esta derrota por 5-2, Sport Boys volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Dicho encuentro está programado para el martes 6 de octubre desde las 3:00 p.m. y se disputara en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de Bicolor+, a la cual se puede acceder a través de su versión de paga o mediante un servicio de Bitel 360. Asimismo, este duelo se podrá mirar por la cuenta de YouTube de la FPF. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

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