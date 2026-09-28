El estratega nacional Juan Reynoso continúa atravesando un momento sumamente complicado desde su reciente regreso al balompié mexicano. Asumiendo el desafío de revertir la grave crisis deportiva del equipo ‘rojiblanco’, el técnico peruano no ha logrado encontrar las respuestas necesarias sobre el terreno de juego. Durante el desarrollo de la décima jornada del exigente Torneo Apertura, la escuadra del Necaxa tropezó nuevamente y terminó cayendo duramente goleada frente al Club América.

Este lamentable resultado conseguido por el comando técnico que asumió recientemente, significó la segunda caída consecutiva del entrenador nacional al mando del conjunto de Aguascalientes, manteniendo al club hundido peligrosamente en la penúltima posición de la tabla general.

El compromiso comenzó mostrando pasajes muy favorables para los intereses del estratega sudamericano. Sobre los 37 minutos de la primera mitad, el atacante Owen González apareció sorpresivamente dentro del área rival para poner en merecida ventaja al Necaxa tras concretar una gran jugada colectiva.

Necaxa comenzó ganando su partido sobre el América. (Foto: @ClubNecaxa)

Pese a la algarabía inicial, los rivales reaccionaron rápidamente con un empate, y a pesar de que los locales se recompusieron, un penal volvió a poner iguales en el marcador. Lamentablemente para las aspiraciones del DT nacional, la etapa complementaria se convirtió rápidamente en una verdadera pesadilla defensiva.

Aprovechando el total desconcierto de la zaga local, en apenas el reinicio del partido, en los segundos 45 minutos, el América volvió a ponerse adelante en los pies de Borja. Y, faltando 15 minutos para que acabe el partido, Henry Martín selló su hat-trick nuevamente por la vía del penal.

Tras este nuevo revés deportivo los cuestionamientos no tardaron en llegar, Juan Reynoso deberá replantear urgentemente su esquema de trabajo. Con apenas 8 unidades sumadas tras 10 jornadas, el equipo rojiblanco buscará una milagrosa recuperación durante la próxima fecha del certamen contra el club Pachuca.

¿Qué dijo Juan Reynoso tras su segunda derrota?

El estratega rojiblanco reconoció que cualquier derrota genera molestia, pero destacó la actitud y entrega de sus jugadores durante el encuentro. Para Reynoso, el rendimiento mostrado representa una señal del camino que busca construir con el equipo, pese a que todavía falta convertir ese crecimiento en resultados.

“Lo que uno pueda decir en este momento suena a excusa. Todas las derrotas duelen, pero hoy me voy con buenas sensaciones. Tuvimos cinco o 10 minutos en el segundo tiempo que pudimos sostener, en general el equipo entregó todo, en el vestuario me da mucha tristeza ver tanto esfuerzo y ni siquiera llevarte un empate”, comentó en conferencia de prensa.

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