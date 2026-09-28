La para por una nueva Fecha FIFA abre la posibilidad de que diversos clubes evalúen nuevas estrategias para lo que será su campaña en las próximas temporadas, además teniendo en cuenta que solo restan un par de meses para el final de este año. Eso mismo está pasando en la parte norte del continente, con intereses de equipos de la Liga MX que han empezado a posar su mirada en grandes figuras que vienen brillando en la Liga 1 2026.

Uno de los casos más sonados en los últimos días, es el de Eryc Castillo que después de varios cuestionamientos en la temporada pasada, este año se ha convertido en el héroe que Alianza Lima necesitaba en un ataque al que por momentos, le costó llegar al gol.

Este 2026, ha sumado ya un total de 17 goles, superando por 11 anotaciones la marca que logró conseguir el año pasado. Esa regularidad en las celebraciones, más la constante suma de minutos como titular, ha hecho que el interés desde el exterior aumente sobre la ‘Culebra’.

Eryc Castillo tiene 17 goles en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

En diversos medios ecuatorianos, se ha venido deslizando la posibilidad de que Castillo cierre su ciclo con el equipo ‘íntimo’ al finalizar el año, luego de recibir una propuesta tentadora desde el fútbol mexicano, tierras que el ecuatoriano ya conoce bastante bien.

De hecho, uno de los nombres soltados en México, vendría a ser el Santos Laguna, club del cual formó parte entre los años 2019 y 2020. Vendría a ser este mismo club quien estarían pensando hacer un ofrecimiento de hasta 2 millones de dólares para asegurar su regreso a Norteamérica.

Pese a dicho interés y a la supuesta oferta ofrecida, se sabe que no ha habido comunicación formal entre el club y el futbolista, mucho menos con Alianza Lima, que es quien todavía planea tenerlo en sus filas por una temporada más.

Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)

¿Hasta cuándo tiene contrato con Alianza Lima?

El extremo ecuatoriano Eryc Castillo mantiene un contrato vigente con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2028. El atacante llegó originalmente a la institución victoriana a inicios de la temporada 2025 tras su paso por el Coritiba de Brasil, firmando en primera instancia un vínculo de corta duración que culminaba a fines de ese mismo año.

Sin embargo, su rápido acoplamiento al equipo y su rol protagónico en los torneos locales e internacionales impulsaron a la dirigencia blanquiazul a asegurar su continuidad a largo plazo. Debido a su rendimiento, el club hizo oficial la extensión de su contrato por tres temporadas adicionales en octubre de 2025.

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