En medio de la para por selecciones nacionales, los clubes peruanos que luchan por el título del Torneo Clausura no descansan. Todo lo contrario, tratan de revertir algunos pesares que quizá dejaron pendientes en la previa de este receso. Uno de esos casos es Universitario, que al culminar la Fecha 10, no logró mantener el primer puesto de la tabla de posiciones lo que ha causado un poco de preocupación entre los hinchas, pero no solo con ellos si no también con ex-figuras del equipo ’crema’.

Es justamente uno de los principales autores de que la ‘U’ sea el actual tricampeón del fútbol peruano, Jorge Fossati, quien habló recientemente en un programa digital peruano, donde reveló algunos detalles de acercamientos con el plantel y sobre una ligera preocupación que lo acongoja.

Si bien, en un principio prefirió que su “opinión lo reserva para la intimidad”, por no querer sonar entrometido con el comando técnico que hoy lidera Héctor Cúper, no dudó en revelar que aún existe una relación cercana con varios miembros del plantel, específicamente con algunos jugadores.

Universitario regresó a los entrenamientos en Campo Mar U. (@universitario1924)

“Muchas veces me preocupo, la última vez, me pregunté ¿por qué no jugó Matías Di Benedetto? Me preocupo por la salud de ellos y esas cosas, pero nunca metiéndome en el trabajo ni preguntando qué hacen o qué dejan de hacer”, comentó al ser consultado sobre el tema en el programa Basados.

Además, también aseguró que no duda es escribirles un agradable mensaje cuando ve que logran las victorias que necesitaban. “Los felicito cuando logran resultados importantes, y en ese sentido, yo veo que Universitario está en plenas condiciones de conseguir la clausura, sin desmerecer a nadie, mucho menos a Garcilaso, que es el líder“, aseveró con optimismo.

Frente a ello, confesó que se mantiene muy pendiente de lo que pasa en el torneo local siempre que su trabajo lo permite. Cabe recordar que actualmente dirige al Liverpool de Uruguay, por lo que hay días de concentración en los que no logra ver los partidos. Pero siempre que tiene tiempo libre, sigue muy de cerca los duelos de la ‘U’.

Jorge Fossati llevó a los 'cremas' a la obtención de un tricampeonato. (Foto: Universitario)

¿Hay preocupación por el presente de Universitario?

Si bien, Universitario pasa por un momento complicado en los últimos partidos que disputaron en el Torneo Clausura, el popular ‘Nonno’ no dudó en volverá a recalcar que “tienen todas las posibilidades de conseguir el título”, a pesar de lo sorprendido que quedó por los últimos resultados que se dieron.

Para finalizar, confesó que ese es su deseo, pero tampoco quiso meterse mucho a hablar de lo que sucede en la interna del equipo. “Mientras estuve en Universitario, traté de dar el máximo con errores y con virtudes. Hoy lo mejor que yo puedo aportar a un club que quiero mucho a toda su gente, es opinar de cualquier otra cosa, menos de lo que puede estar pasando en la interna o no puede estar pasando, porque simplemente no me corresponde”, aseveró.

En la misma línea, quiso cerrar diciendo, con mucho respeto: “No es que no me quiero meter, sino que no me quiero entrometer. Y si en algún momento, voy a opinar de Universitario, sería entrometerme”, descartando también cualquier comunicación con el actual comando técnico liderado por Héctor Cúper.

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