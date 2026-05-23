River Plate vs. Belgrano disputarán este domingo 24 de mayo la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y definirá al primer campeón del año en el fútbol argentino, además del primer clasificado del país a la Copa Libertadores 2027.

El cuadro ‘millonario’ llega a esta definición tras eliminar a Rosario Central, mientras que Belgrano logró su clasificación luego de dejar en el camino a Argentinos Juniors. El equipo cordobés intentará aprovechar el apoyo de su gente para dar el golpe frente a uno de los clubes más poderosos del continente y quedarse con un título histórico en el fútbol argentino.

El encuentro entre River Plate y Belgrano está programado para iniciar a las 3:30 p.m. en horario argentino. En Perú, Colombia y Ecuador el compromiso comenzará desde la 1:30 p.m., mientras que en Chile, Venezuela y Bolivia arrancará a las 2:30 p.m.

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina. Además, plataformas de streaming como Disney+, DGO, Flow y Telecentro Play también tendrán disponible la señal de la final para todos los aficionados que quieran seguir el compromiso desde distintos dispositivos y plataformas digitales en toda Sudamérica.

Sin embargo, uno de los temas que más llama la atención en la previa tiene que ver con el reglamento de la definición. Muchos se preguntaban qué ocurrirá si River Plate y Belgrano terminan empatando en los 90 minutos reglamentarios en el estadio Mario Alberto Kempes, considerando que se trata de una final única por el título del Torneo Apertura 2026.

Según las bases oficiales de la Liga Profesional Argentina, si el partido termina igualado en el tiempo regular, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno para intentar definir al campeón. En caso de que el empate persista luego del alargue, el título del Torneo Apertura 2026 se decidirá mediante una tanda de penales.

Además del trofeo, el campeón de esta final también asegurará su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027. Por ello, tanto River Plate como Belgrano afrontarán uno de los partidos más importantes de la temporada, sabiendo que no solo está en juego el título, sino también la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2027.

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