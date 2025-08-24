River vs. Lanús se verán las caras en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez desde las 7:30 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina), por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

Lanús llega al duelo tras una buena racha. En el Torneo Clausura, superó a Gimnasia por 2-1 en la jornada anterior, y suma en total tres victorias y dos derrotas, además ha marcado cinco goles y recibió tres en esos partidos. Además, atraviesa un gran ánimo luego de haber clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar por penales a Central Córdoba.

River Plate, por su parte, llega con un rendimiento firme: en la fecha anterior derrotó a Godoy Cruz por 4-2, y en los últimos encuentros del campeonato suma tres victorias y dos empates, con un saldo de 11 goles a favor y tres en contra. El equipo de Marcelo Gallardo lidera la Zona B con 11 puntos, promediando 2,2 goles por partido en el torneo local.

Adicionalmente, el ‘Millonario’ avanzó a los cuartos de final de al Copa Libertadores tras eliminar el Libertad, por lo qhe debe gestionar una seguidilla de partidos con compromisos internacionales y nacionales. En los últimos cinco enfrentamientos entre Lanús y River, el conjunto de Núñez ganó cuatro veces y hubo un empate, evidenciando su reciente dominio.

¿En qué canal ver River vs. Lanús en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional Argentina 2025, por lo que el River vs. Lanús podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿En qué canal ver River vs. Lanús en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre River vs. Lanús, por la Liga Profesional Argentina 2025, se transmitirá a través de ESPN Premium International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver River vs. Lanús por internet?

Para ver la transmisión del River vs. Lanús de manera oficial por internet, deberás conectarte a la señal de Disney Plus Premium, servicio de pago que cuenta con una amplia variedad de canales para disfrutar lo mejor del deporte mundial.

¿En qué canal ver River vs. Lanús en Argentina?

Para ver la transmisión entre River vs. San Lorenzo en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a ESPN para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por Disney Plus Premium.

¿A qué hora juegan River vs. San Lanús en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga Profesional Argentina 2025, el partido entre River vs. Lanús está pactado para disputarse este lunes 25 de agosto partir de las 7:15 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. San Lorenzo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre River vs. Lanús es a las 6:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. Lanús en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre River vs. Lanús está programado para las 8:30 p.m.

¿Dónde jugarán River vs. Lanús?

