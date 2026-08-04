El mercado de pases del fútbol sudamericano vuelve a remecerse con un movimiento bomba. Según información revelada por la cadena ESPN, el delantero ecuatoriano Enner Valencia ha alcanzado un acuerdo definitivo para convertirse en nuevo refuerzo de Boca Juniors, dando un salto trascendental en su carrera dentro del continente luego de disputar el Mundial 2026 con su selección.

El atacante de la selección de Ecuador tiene todo listo para sumarse a las filas del ‘Xeneize’ en las próximas horas. Se tiene previsto que su llegada a la ciudad de Buenos Aires se concrete entre este viernes y sábado, momento en el que arribará para completar los trámites correspondientes antes de la firma de su contrato.

Una vez en la capital argentina, la prioridad del delantero será someterse a la habitual y rigurosa revisión médica con el cuerpo técnico de la institución. Superados con éxito los exámenes de salud, el histórico goleador ecuatoriano estampará su firma oficial para incorporarse de inmediato a la disciplina del equipo de La Boca.

La incorporación de un delantero con la jerarquía y trayectoria internacional de Valencia representa un salto de calidad notable para el ataque del equipo argentino. Su vasta experiencia en torneos continentales, ligas europeas y citas mundialistas le otorga a la plantilla una variante ofensiva de primer nivel para afrontar los compromisos de la temporada.

Enner Valencia viene de disputar el Mundial 2026 con Ecuador. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, las novedades dentro del cuadro ‘Xeneize’ no terminarían únicamente con el arribo del goleador ecuatoriano. Las informaciones que llegan desde el entorno del club señalan que la directiva no da por cerrado el mercado ofensivo y busca seguir potenciando la línea de ataque con nombres de trayectoria internacional.

Entre las alternativas que maneja el consejo de fútbol se encuentra Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, quien también podría sumarse a Boca en este mismo periodo de transferencias. El atacante argentino, conocido por su potencia física y despliegue dentro del campo, figura en la nómina de objetivos para apuntalar la delantera. Viene del Betis de España.

La posible llegada conjunta de Valencia y Ávila respondería a una clara estrategia de la dirigencia para armar un plantel con mayores variantes y peso ofensivo. Con este tipo de contrataciones, el club busca asegurar alternativas de peso para afrontar con solvencia tanto el torneo local y el internacional.

De concretarse ambas operaciones, el cuadro bonaerense cerraría uno de los mercados de pases más ambiciosos del fútbol sudamericano en el último tiempo. A la espera de la oficialización tras los chequeos médicos de este fin de semana, la expectativa en la afición de Boca por ver a sus nuevos referentes no deja de crecer.

Ezequiel 'Chimy' Ávila también podría acompañar a Enner Valencia en Boca. (Foto: Getty Images)

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