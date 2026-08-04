El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, no descarta que Perú juegue contra Argentina, en Puno, en las próximas Eliminatorias. En una reciente entrevista con RPP, el directivo habló sobre la actualidad de la Selección Peruana, dirigida por el brasileño Mano Menezes, y confirmó que se inscribirá a Puno y Cusco como sedes de la Bicolor para las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

“Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0. Esa es la película que se me viene, pero de acá a llegar a ello hay mucho trabajo y mucho pan por rebanar”, declaró Ferrari, a su vez que confirmó que además de Cusco y Puno las sedes de Lima serán el Estadio Nacional y el Estadio Monumental.

De hecho, hizo hincapié en los malos resultados de Perú ante Argentina, por las Eliminatorias, y por ello alienta a que el próximo enfrentamiento se juegue en Puno. “En las últimas eliminatorias cuando Perú ha jugado ante Argentina en el Nacional, ¿cuántos triunfos ha logrado? Por qué no pensar jugar en Puno, lo peor que te puede pasar es que obtengas el mismo resultado de los últimos 30 años”, señaló.

En esa misma línea, Ferrari comentó que la información que maneja es que el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2030 está previsto para setiembre del próximo año. “No tenemos información sobre cómo serán las Eliminatorias, hay especulaciones, pero no hay nada concreto. La idea es seguir ampliando el universo de futbolistas y lograr jugar un fútbol competitivo”, apuntó.

Mano Menezes fue presentado por la Bicolor al mando de Agustín Lozano y Jean Ferrari | Foto: GEC

Amistosos confirmados de la Selección Peruana

La Federación Peruana de Fútbol confirmó oficialmente la programación de los próximos cuatro partidos amistosos internacionales que disputará la Selección Peruana durante las próximas fechas FIFA. Estos compromisos forman parte de la preparación del conjunto nacional de cara a los futuros desafíos competitivos internacionales: Estados Unidos, México, Canadá y Colombia son los rivales, todos mundialistas.

El primer encuentro de esta serie de amistosos tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, cuando Perú mida fuerzas ante Estados Unidos en la ciudad de Orlando. Sin margen para el descanso, el segundo compromiso del mes se disputará el martes 29 de septiembre contra México en New Jersey.

Para el inicio de octubre, la Selección Peruana se trasladará a suelo canadiense para afrontar su tercer examen. El sábado 3 de octubre, Perú chocará contra Canadá en la ciudad de Montreal. El cierre de esta gira internacional se dará el martes 6 de octubre en la ciudad de Miami, cuando el conjunto dirigido por Mano Menezes enfrente a Colombia.

La selección peruana confirmó su agenda para lo que resta del año. (Foto: FPF)

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