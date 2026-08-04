Universitario de Deportes no viene encontrando respuestas positivas en su funcionamiento colectivo y la derrota por 2-0 a manos de Cienciano fue un golpe que los obliga a levantarse rápidamente, sobre todo porque el rival de este fin de semana será Sporting Cristal. El partido en el Estadio Monumental será un clásico especial y en la interna saben perfectamente que no pueden volver a fallar si quieren mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura, el cual están urgidos de ganar si quieren seguir soñando con el tetracampeonato.

En medio de esto, en las últimas horas se abrió una posibilidad que podría cambiar las armas que tendrá la ‘U’ para enfrentar a los rimenses: Piero Quispe sigue sumando minutos en los entrenamientos y ahora que viene trabajando a la par de sus compañeros, hay una chance de que este viernes pueda salir en lista, según informaron en L1 Radio. Todo dependerá única y exclusivamente de la decisión de Héctor Cúper, quien ha estado analizando su evolución.

El último encuentro oficial de Quispe fue el pasado 23 de mayo con el Sydney FC, donde perdió la final de la Liga de Australia ante el Auckland FC (1-0). Aquel día, el volante nacional disputó 71′ y desde entonces, como tuvo que volver a Pumas UNAM, no volvió a tener minutos en un campo de juego. En tienda crema todavía hay dudas, pero todo dependerá de su evolución de aquí hasta el fin de semana.

En Universitario son conscientes que necesitan variantes en el centro del campo, una sector donde Cienciano se hizo fuerte en Cusco y a partir de ahí supo manejar el partido con comodidad. Ahora que jugarán de local, con el aliento de su hinchada y frente a un clásico rival como Sporting Cristal, se espera que los merengues busquen ser más protagonistas. Con ese panorama, Piero Quispe podría encajar como una pieza de recambio.

Piero Quispe firmó por Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Universitario)

Veremos cómo evoluciona el mediocampista, pues hay que recordar que Héctor Cúper es muy exigente con sus futbolistas desde lo físico. Algo similar ocurrió con Gianluca Lapadula, quien desde su llegada empezó entrenando en solitario, se reacondicionó físicamente, luego se unió a sus nuevos compañeros y recién poco a poco viene sumando minutos ingresando desde el banquillo.

Piero Quispe, quien había quedado como agente libre después de rescindir con Pumas UNAM, regresó a Universitario con un contrato hasta finales del 2027, con una cláusula de salida por si aparece una interesante propuesta del extranjero. Los hinchas cremas tienen altas expectativas sobre lo que pueda aportar el jugador de 24 años en su vuelta al club, donde el objetivo principal es levantar el título a fin de año.

Héctor Cúper tendrá la última palabra sobre la convocatoria de Piero Quispe para el partido frente a Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 2-0 ante Cienciano, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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