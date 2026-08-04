Cuando parecía que la pasada fecha 3 del Torneo Clausura había transcurrido con total normalidad, lejos de polémicas arbitrajes o situaciones que fueran tema de discusión durante los días posteriores, una denuncia puso en alerta a la Liga 1. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Árbitros del Perú (ANDADP) reveló actos de violencia y amenazas contra la terna que dirigió el partido entre FC Cajamarca vs. Sport Huancayo.

Según detalló la mencionada asociación, el equipo arbitral que tuvo la labor de impartir justicia en el mencionado encuentro que terminó con victoria por 2-0 para el ‘Rojo Matador’, fue víctima de insultados, actos de violencia, intimidación y amenazas durante el duelo. Recordemos que este choque se llevó a cabo el pasado sábado 1 de agosto en el Estadio Héroes de San Ramón.

“La Asociación Nacional de Árbitros del Perú (ANDADP) expresa su más enérgico rechazo a los actos de violencia, intimidación y amenazas que atentaron contra la integridad del equipo arbitral durante el encuentro disputado el sábado 1 de agosto de 2026 en la estadio Héroes de San Ramón de la ciudad de Cajamarca, entre los clubes FC Cajamarca y Sport Huancayo”, se lee en el comunicado.

La ANDADP consideró que esto significa una grave vulneración a la seguridad de los colegiados y atenta contra los valores que deberían primar en el deporte. Si bien no especificaron si tomarán acciones legales, dejaron constancia de lo ocurrido para haya un alerta en los próximos partidos.

“Los hechos ocurridos constituyen un grave atentado contra la seguridad de los oficiales de partido y representan una conducta totalmente incompatible con los valores del deporte, el respeto y el juego limpio que deben prevalecer en toda competencia”, agregaron.

Asimismo, señalaron: “Como institución que representa y vela por los derechos de los árbitros del país, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con el equipo arbitral afectado y rechazamos cualquier forma de agresión, amenaza o acto de violencia que busque intimidar el ejercicio imparcial de sus funciones”.

La ANDADP se puso por delante y reafirmó que seguirán trabajando en defensa de la integridad de los árbitros del Perú. “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la integridad, la seguridad y el respeto hacia todos los árbitros, pilares fundamentales para el desarrollo de un fútbol seguro, transparente y libre de violencia”, puntualizaron.

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