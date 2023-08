En el Estadio La Bombonera, Boca vs. Platense chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 1 Copa de la Liga Profesional, este viernes 18 de agosto. El partido, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 7:00 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por TNT Sports y AFA Play. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Iniciando una nueva travesía, Boca Juniors recibe a Platense, quien aspira a coronarse con otro título que lo consolide como el máximo campeón local. Con un espíritu elevado, el ‘Xeneize’ se presenta en este partido tras alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores, habiendo dejado atrás a Nacional en una tanda de penaltis.

La escuadra bajo la batuta de Miguel Almirón busca ahora hacerse un espacio destacado en el campeonato local, en donde quedo muy atrás de su clásico rival River Plate, en la Liga Profesional. Sumando todos los torneos, los ‘Auriazules’ no conocen el amargor de la derrota desde el 22 de junio. En ese lapso, ha cosechado siete victorias y tres igualdades.

Por otro lado, el Platense ha tenido una serie de deslices, siendo superado en la Copa Argentina por San Lorenzo en una tanda de penales y con una racha sin victorias en sus últimos cuatro duelos. Detallando aún más su trayectoria reciente, han logrado triunfar solamente en uno de sus seis partidos más recientes.

El Calamar celebró su último triunfo el 9 de julio, superando 1-0 a Sarmiento en la Liga Profesional de Fútbol. No han saboreado una victoria como visitantes desde junio, cuando vencieron 2-0 a Arsenal. Por ello, el próximo partido que enfrentarán es crucial para retomar su confianza.

¿A qué hora ver Boca vs. Platense?

México: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Perú: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Colombia: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Ecuador : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Argentina: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Uruguay : 9:00 p. m.

: 9:00 p. m. Brasil: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de Boca vs. Platense?

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Boca vs. Platense a través de TNT Sports, Estadio TNT, STAR Plus, AFA Play y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por la Copa de la Liga Profesional.

