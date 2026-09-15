La confirmación oficial sacudió el mundo del fútbol: Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), anunció mediante un emotivo video publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que Lionel Messi tendrá su tan ansiado partido de despedida de la Selección Argentina. El escenario elegido para bajar el telón de una era histórica será el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, el próximo 6 de octubre.

El rival de esta cita inédita será la Selección de Benín, en un amistoso internacional que servirá como marco perfecto para homenajear al capitán de la ‘Albiceleste’. La elección del rival africano responde al calendario de fechas FIFA programadas para la ventana de octubre, integrando un ciclo de compromisos que también contempla ensayos ante otras dos selecciones.

Para la hinchada argentina y todos los hinchas de la ‘Pulga’, este compromiso no representa un partido más, sino el cierre de un ciclo inolvidable de más de dos décadas vistiendo la camiseta argentina. Tras coronarse en la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Catar 2022, el astro rosarino vivirá su “último tango” en suelo porteño rodeado de su gente.

La Asociación del Fútbol Argentino ya trabaja en los preparativos de un tributo gigante que reunirá a los integrantes del plantel campeón del mundo para acompañar al número ’10′ en sus últimos 90 minutos a nivel internacional. Todos prometen un espectáculo a la altura de la leyenda, con shows musicales, homenajes multimedia y un lleno total en las tribunas del Monumental.

Messi tuvo una última aventura con Argentina en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El impacto de la noticia desató una ola de repercusiones y repercutió de inmediato entre los hinchas, garantizando que el proceso de venta de entradas bata récords de demanda en cuestión de minutos. Ningún seguidor del fútbol argentino querrá perderse la oportunidad de presenciar en vivo el adiós del máximo goleador y figura indiscutida en la historia de su selección.

La presencia de Lionel Messi en la lista oficial para la fecha de octubre confirma su deseo de despedirse jugando y no desde una tribuna o con una simple conferencia de prensa. Messi vestirá la cinta de capitán por última vez ante el conjunto africano para sellar un romance inolvidable con la afición de su país.

Más allá de lo deportivo o del resultado del encuentro frente a Benín, el partido quedará registrado como la fecha en que se detuvo el tiempo para el fútbol argentino. La despedida sintetiza el punto final entre el ídolo y el público de su país, tras años de éxito y que lo consolidó en lo más alto del fútbol mundial.

El próximo 6 de octubre se escribirá la última página de Lionel Messi con la Selección Argentina. Aquella noche promete ser una jornada repleta de lágrimas, ovaciones y gratitud hacia el jugador que transformó para siempre la historia de la ‘Albiceleste’, regalando un cierre épico ante la mirada del mundo entero.

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