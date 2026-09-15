Aunque para muchos el 2-0 de la ida terminó siendo un resultado muy corto, en Cienciano están convencidos que cuentan con los argumentos necesarios para eliminar a Montevideo City Torque y dar un paso histórico clasificando a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Horacio Melgarejo, artífice intelectual de esta gran campaña internacional, charló brevemente con los medios de comunicación antes de viajar a la capital de Uruguay y dejó en claro que nada está definido, pero que son conscientes de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros.

Más allá de representar al pueblo cusqueño, el entrenador de 53 años es consciente de que a nivel internacional están representando a todo el Perú y no quiere dar un paso en falso en un momento tan decisivo. “Sabemos a lo que vamos, a quiénes representamos. Más allá de que vamos a dejar la vida por la camiseta, por los hinchas, estamos representando al Perú y lo vamos a dejar lo más arriba posible a nuestro país”, apuntó.

Melgarejo tiene en claro que sus jugadores no pueden entrar al gramado del Estadio Centenario pensando en que ya cuentan con una ventaja de dos goles, pues eso podría ser contraproducente a la hora de plantear ante un rival con sed de venganza. El director técnico del ‘Papá’ habló de la importancia de la concentración desde el primer minuto, sin dejar un mínimo espacio para la duda, ya que esto podría ser aprovechado por el cuadro local.

“Entrando concentrados desde el minuto cero, dejando el alma en cada balón y, a partir de allí, debemos buscar marcar algún gol para complicarlos más. Y, a la hora de sufrir, saber sufrir también. A partir de allí somos conscientes de que es un partido de 180 minutos, ya nos tocó los primeros 90 y ahora a seguir”, agregó.

Cienciano venció por 2-0 a Montevideo City Torque en el partido de ida. (Foto: Cienciano)

Antes de subir al vuelvo que lo llevaría a Uruguay junto al resto de la delegación de Cienciano, Horacio Melgarejo no pudo evitar lamentar la ausencia de Alejandro Hohberg para este partido y posiblemente para las próximas seis semanas, a raíz de un desgarro en el sóleo de su pierna derecha. Eso sí, confía en que el plantel que tiene sabrá responder frente a esta dura baja.

“Es una lástima lo de Alejandro Hohberg. Es un chico espectacular, tremendo futbolista, estaba pasando por un gran momento, tenía chances en la Selección, pero confiamos en quien lo va a reemplazar y lo hará de la mejor manera”, aseveró. ¿Podrá el ‘Papá’ conseguir un resultado positivo en el Centenario para volver al Cusco con el boleto a las semifinales? Pronto lo averiguaremos.

Cienciano llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Botafogo. (Foto: Cienciano)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay), está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de ESPN, canal disponible en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR