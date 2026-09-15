Cienciano afronta con ilusión, pero también con mucha responsabilidad, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Montevideo City Torque. El cuadro cusqueño derrotó por 2-0 al conjunto uruguayo en la ida, disputada en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, y ahora deberá defender esa ventaja en el Centenario. Antes de viajar a Uruguay, Carlos Garcés dejó claro que el plantel es consciente de la importancia del momento que atraviesa.

El delantero ecuatoriano destacó que desde el inicio de la temporada el plantel sabía que representar a Cienciano implicaba una responsabilidad especial. Para Garcés, esa exigencia ha aumentado conforme el equipo fue avanzando en el torneo internacional y quedó cada vez más cerca de disputar instancias decisivas. “Desde el inicio de año sabíamos que estamos en un equipo grande y por ende debemos hacer las cosas bien. Y sabemos que ahora cada vez la responsabilidad es mucho más grande”, señaló.

Cienciano está a un paso de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana y parte con una ventaja importante luego del 2-0 conseguido en Cusco. Sin embargo, Garcés evitó cualquier exceso de confianza y remarcó que el objetivo inmediato es completar el trabajo en territorio uruguayo. “Estamos ahí a la puerta de disputar cosas mucho más importantes, pero bueno, el equipo lo ha asumido bien y esperemos pues seguir avanzando”, agregó.

Para el atacante, jugar la revancha lejos de Cusco representará un escenario completamente diferente. Montevideo City Torque tendrá el respaldo de su público y buscará desde el inicio reducir la diferencia de dos goles, por lo que Cienciano tendrá que administrar el resultado con inteligencia. “Ellos en su cancha se hacen fuertes también, pero bueno, debemos hacer un partido muy inteligente, sabemos que tenemos una buena ventaja y esperemos estar todos concentrados y hacer un partido a la altura”, manifestó.

Carlos Garcés registra 20 goles con Cienciano en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

Uno de los temas que también abordó Garcés fue el debate generado alrededor de la altura de Cusco. El atacante aseguró que dentro del vestuario no prestan atención a los comentarios que buscan atribuir los resultados del equipo exclusivamente a la condición geográfica de la ciudad. Para el ecuatoriano, ese tipo de argumentos termina minimizando el rendimiento que Cienciano ha mostrado durante su campaña internacional.

“La verdad que no le damos bola a eso. Nosotros sabemos lo que podemos dar, sabemos el equipo que somos. Por ahí se le resta un poco de mérito a lo que hacemos”, sostuvo Garcés. El delantero recordó, además, la contundente victoria sobre Botafogo en los octavos de final, una serie en la que Cienciano avanzó tras imponerse 6-1 en Cusco y luego cerrar la clasificación fuera de casa.

En ese sentido, el goleador insistió en que la plantilla está enfocada únicamente en el desafío que tendrá por delante y no en las opiniones externas. “Por ahí si la vez pasada se le había ganado por seis a Botafogo y después se habló mucho de la altura, de que no nos iba a alcanzar y más ahora”, comentó. Por ello, remarcó que el plantel sabe que tendrá que competir al máximo nivel para conseguir el resultado que le permita instalarse en las semifinales.

Garcés también anticipó un partido de mucha tensión y advirtió que, conforme Cienciano avanza en el certamen, el margen de error se reduce considerablemente. El delantero considera que será indispensable mantener la concentración durante los 90 minutos, especialmente porque Montevideo City Torque tendrá la obligación de buscar el partido desde el arranque. “Todos los partidos se sufren, y mucho más ahora que cada vez, te digo, el margen de error es menos”, explicó.

Finalmente, el atacante ecuatoriano resumió la fórmula que, desde su perspectiva, deberá aplicar Cienciano en Montevideo: concentración, inteligencia y eficacia. El ‘Papá’ buscará proteger el 2-0 obtenido en Cusco y concretar su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia a la que no llega desde su histórica campaña de 2003, cuando terminó conquistando el torneo. “Vamos a tener que estar los once concentrados y, bueno, las que tengamos hay que meterlas”, concluyó Garcés.

Carlos Garcés registra cuatro goles en 11 partidos de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay), está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de ESPN, canal disponible en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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