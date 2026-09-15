Sport Boys atraviesa uno de sus mejores momentos en el Torneo Clausura 2026. El conjunto chalaco derrotó por 1-0 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Miguel Grau por la novena jornada y se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares. Con este resultado, la ‘Misilera’ alcanzó 17 puntos y se ubica cuarta, igualada con Melgar, su próximo rival en una jornada que volverá a poner a prueba sus aspiraciones.

Precisamente, el duelo frente al conjunto arequipeño será uno de los más atractivos de la décima fecha: Sport Boys visitará a Melgar este fin de semana en el Estadio Monumental de la UNSA. La importancia del encuentro también fue resaltada por Mario Flores, gerente deportivo rosado, quien consideró que se trata de un compromiso que puede marcar diferencias en la lucha por los objetivos del campeonato.

“Partido difícil pero para eso estamos acá, creo que es un partido de seis puntos, el que salga ganador va a tener muchas chances para lo que venga. Nosotros estamos mentalizados en hacer un buen partido, los muchachos saben que esto es partido a partido, vamos bien pero siempre se puede estar mejor”, señaló Flores en dialogo con Radio Ovación, dejando en claro que dentro del plantel existe prudencia pese al buen momento que atraviesan.

Más allá del presente inmediato, uno de los principales temas que ocupa a la dirigencia de Sport Boys es la continuidad de Carlos Desio. El técnico argentino viene liderando una campaña destacada y, de acuerdo con lo expresado por Flores, ya existen conversaciones para extender su vínculo más allá de la presente temporada. El propio Desio había reconocido días atrás que hubo acercamientos y una propuesta, aunque todavía no existía un acuerdo concreto sobre su futuro.

“Estamos teniendo conversaciones con Desio para renovar el contrato, estamos avanzando. Del plantel hay muchos que tienen un año más de contrato, como (Hernán) Da Campo, (Jostin) Alarcón, (Oslimg) Mora, (Diego) Melián, (Hansell) Riojas, que son una columna importante dentro del plantel y estamos avanzando con algunos chicos, ya hemos hablado algo con algunos pero primero es la cabeza, que es Carlos y su comando técnico, queremos que pueda continuar en el año del centenario”, explicó el gerente deportivo.

Mario Flores es el actual gerente deportivo de Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

La intención de la institución chalaca pasa, entonces, por darle continuidad a un proyecto que ha comenzado a entregar resultados. Flores destacó que una parte fundamental de la transformación del equipo estuvo relacionada con la llegada de Desio, elegido por su conocimiento del fútbol peruano y por su experiencia trabajando en contextos donde los recursos son limitados. A ello se sumó una mezcla entre futbolistas experimentados y jóvenes que, según el directivo, permitió construir un grupo competitivo.

“Mucho del cambio que se hizo fue por el entrenador, tratamos de que el entrenador que venga tenga conocimiento del fútbol peruano y que haya trabajado en escasez, creo que eso es algo fundamental en nuestro fútbol. Ha venido gente grande a sumar como (Hansell) Riojas, (Carlos) Zambrano, (Christian) Cueva, (Diego) Melián, (Hernán) Da Campo, son jugadores de experiencia y la juventud que tenemos con (Jostin) Alarcón, (Mathías) Llontop, (Emilio) Saba, (Oslimg) Mora, se nos ha juntado un buen equipo”, sostuvo Flores.

El gerente deportivo también puso especial énfasis en un aspecto que considera determinante para explicar el crecimiento de Sport Boys: la convivencia dentro del vestuario. “El tema comienza no solo en tener un buen equipo, sino buenas personas dentro del equipo y es la línea que hemos tomado, no está de más tampoco decir el excelente trabajo que está haciendo el ‘profe’ Carlos y su comando técnico. Parte del éxito que estamos teniendo ahorita es las buenas personas y el buen manejo de grupo que hay”, afirmó.

Mientras las conversaciones avanzan, la prioridad inmediata será el partido contra Melgar, otro de los equipos instalados en la parte alta del Clausura. El conjunto rojinegro llega después de vencer 1-0 a Cusco FC y suma también 17 puntos, por lo que una victoria podría permitirle a Sport Boys superar directamente a uno de sus competidores y continuar en carrera por un lugar de privilegio.

Para la ‘Misilera’, por tanto, el buen resultado ante Deportivo Garcilaso no solo significó tres puntos: también reforzó la idea de un proyecto que la dirigencia pretende mantener de cara al centenario. Con Carlos Desio como prioridad para continuar en 2027 y un grupo que combina experiencia y juventud, Sport Boys afronta ahora una prueba exigente en Arequipa, mientras busca seguir alimentando el sueño de llegar al centenario con un equipo protagonista.

Antes de llegar a Sport Boys, Carlos Desio dirigió a Cienciano en el 2025. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso, Sport Boys volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 19 de septiembre desde las 8:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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