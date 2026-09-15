A lo largo de toda la temporada de la Liga 1 2026, pero particularmente en las últimas jornadas del Torneo Clausura, los árbitros han terminado en el ojo de la tormenta por sus polémicas decisiones o por interpretaciones antojadizas de algunas acciones puntuales, derivando en congelamientos para ellos mismos y el reclamo de los clubes que se sintieron perjudicados. En medio de esto, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), salió al frente y dio su postura sobre lo que viene ocurriendo en el campeonato.

En primera instancia, Lozano buscó ponerse del lado de los árbitros, afirmando que siempre hay que esperar que a ellos les vaya bien y que este mal momento por el que están atravesando le puede pasar a cualquier profesional. “Que haya un mal momento de los árbitros, ese es un tema que le puede pasar a todo profesional y hay que tratar que a ellos les vaya de lo mejor”, apuntó ante las cámaras de América Deportes.

Eso sí, el presidente del máximo ente rector del fútbol peruano aseguró que no se debe permitir un descuido de la entidad encargada de velar por el trabajo del arbitraje, así como cualquier signo de corrupción de por medio. “Errores van a haber, vamos a mejorarlo, pero lo que no puede haber acá es descuido y corrupción, ni apañamiento”, acotó.

Agustín Lozano es el actual presidente de la FPF. (Foto: Andina)

Agustín Lozano mencionó a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), esperando que haya una mejor selección de los jueces para la temporada que viene, a raíz de todo lo visto en este 2026. “Esperemos que la CONAR esté haciendo su trabajo para tener lo mejor durante el año que viene, y para que en lo que resta del campeonato los protagonistas sean los jugadores y no los árbitros”, agregó.

“Nosotros tenemos chicos de mucha capacidad, pero lamentablemente no están pasando por el mejor momento. Lo único que estoy pidiendo y exigiendo es que puedan tener el mejor desarrollo en cada partido que se les programe”, aseveró el presidente de la FPF.

En otro momento de la charla, Lozano negó que exista deudas con los árbitros que dirigen en el fútbol, tal como se reveló en los últimos días, pues se sabe que no solo les deben a los de la Liga 1, sino también a los de la Liga 2 y Liga 3. En esa misma línea, la cabeza de la FPF recalcó que este tema es responsabilidad de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, por lo que, según su postura, este tipo de informaciones solo buscan generar inestabilidad.

“Eso es totalmente falso, pero más que falso, no es responsabilidad de la FPF. Creo que se olvidan que existe una Liga, y la administración del fútbol profesional está a cargo de la Liga, y esta tiene acuerdos, contratos y procedimientos que tienen sus fechas. No tratemos de generar una inestabilidad donde no lo hay”, arremetió.

Finalmente, aunque espera que las cosas cambien en lo que resta del año, Lozano dejó en claro que algunos árbitros podrían perder su insignia FIFA para el 2027 si persisten los errores. “Yo no puedo arruinar el trabajo de un chico que no está pasando por un buen momento, pero si las cosas no mejoran, también alguien puede perder su sitio”, puntualizó.

Los árbitros de la Liga 1 se han visto involucrados en constantes errores en las últimas semanas. (Foto: CONAR)

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