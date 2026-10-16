Sporting Cristal afronta la recta decisiva del Torneo Clausura con la ilusión intacta de pelear por el título. El equipo rimense se mantiene en la parte alta de la tabla con 22 puntos, junto a Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo, y sabe que cada partido puede marcar la diferencia en su objetivo de llegar a lo más alto. En la previa del duelo ante Comerciantes Unidos, que se disputará este domingo en el estadio Alberto Gallardo, Diego Enríquez conversó en exclusiva con Depor y destacó la unión del grupo como una de las claves para sostener la pelea.

El arquero celeste valoró la capacidad del plantel para mantenerse firme en los momentos complicados de la temporada. Para Enríquez, esa fortaleza colectiva ha sido fundamental para recuperar sensaciones y acercarse a los objetivos trazados. “La unión del equipo, siento que pasamos momentos no tan buenos y el equipo se mantuvo firme. Eso ayudó a que ahora poco a poco se dé todo como queremos”, señaló.

Con la mirada puesta en el compromiso frente a Comerciantes Unidos, Sporting Cristal sabe que no puede dar ventajas si pretende seguir en la lucha por el Clausura. Enríquez reconoció la exigencia que representa el rival, pero también resaltó la confianza con la que llega el equipo para buscar los tres puntos en casa.

“Vamos a enfrentar a un gran rival y, como siempre, nuestra mentalidad es dar todo para quedarnos con los puntos. Creo que la confianza del equipo está muy bien para estar motivados y hacer las cosas necesarias para ganarlo”, manifestó el guardameta en a Depor.

La ambición del conjunto rimense no se limita a mantenerse entre los primeros lugares. En un torneo tan disputado, cada victoria alimenta la posibilidad de pelear por el campeonato y, con ello, mantener vivo el sueño de celebrar a fin de año. Para el arquero, la jerarquía individual de sus compañeros también representa un impulso importante para afrontar los desafíos que vienen.

“El equipo tiene grandes jugadores que cada partido muestran su jerarquía y contagian al resto del plantel. ¡Nosotros lucharemos hasta el final!”, aseguró Enríquez, convencido de que la fortaleza del grupo será determinante en la recta decisiva.

Es preciso señalar que la fecha anterior, Diego Enríquez atraviesa un momento especial en su carrera, pues alcanzó los 100 partidos defendiendo el arco celeste. El guardameta buscará seguir siendo una pieza importante para el equipo rimense en su lucha por conquistar el torneo y pelear por el título nacional.

Sporting Cristal tendrá ahora una nueva prueba ante Comerciantes Unidos, con la obligación de hacerse fuerte en el Alberto Gallardo para seguir sumando y sostener sus aspiraciones. Con la confianza del plantel y la unión como bandera, los celestes buscarán dar otro paso en su objetivo de conquistar el Clausura y llegar con opciones de pelear por el título nacional.

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