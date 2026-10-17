Fabián Bustos viajó a Trujillo junto con toda la delegación de Universitario de Deportes para enfrentar a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura. Antes de partir desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el entrenador argentino habló sobre el próximo compromiso y respondió a las declaraciones de Miguel Rondelli tras el empate entre Melgar y los cremas en el estadio Monumental.

El técnico de la ‘U’ reconoció que el encuentro ante el conjunto sullanense será complicado, pues considera que tiene un plantel capaz de poner en aprietos a cualquier rival. Sin embargo, aseguró que sus dirigidos llegan preparados y con la intención de conseguir una victoria que les permita seguir firmes en la lucha por sus objetivos.

“Va a ser difícil, será contra un buen equipo (Alianza Atlético) pero estamos muy bien y vamos a dar todo para ganarlo”, empezó diciendo en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Por otro lado, Bustos también fue consultado sobre las sensaciones que le dejó el partido frente a Melgar. El estratega descartó haberse marchado molesto por el resultado, aunque reconoció que todavía hay aspectos por corregir y que el equipo debe continuar trabajando para alcanzar la meta trazada durante la temporada.

“No me fui molesto, pero sí estoy ocupado en todo lo que tenemos que hacer para conseguir el objetivo máximo. Sé que hay cosas que el equipo va a seguir creciendo y mejorando”, expresó.

Fabián Bustos respondió a las declaraciones de Miguel Rondelli

Uno de los temas que no podía faltar en la conversación fue la polémica que se generó después de las palabras de Miguel Rondelli, entrenador de Melgar, quien cuestionó el arbitraje durante el encuentro disputado en el Monumental. Ante la consulta sobre este asunto, Bustos prefirió no entrar en una discusión con su colega.

“Nosotros no hablamos, nos dedicamos a pensar solo en fútbol”, sentenció el entrenador argentino, dejando en claro que su atención está puesta en los próximos desafíos de Universitario y no en alimentar la controversia.

¿Qué dijo Miguel Rondelli contra Universitario?

Tras el empate ante los cremas, el entrenador de Melgar expresó su disconformidad con las decisiones arbitrales y consideró que su equipo había sido superior mientras ambos conjuntos contaban con once futbolistas. Además, cuestionó lo ocurrido después de las expulsiones y las decisiones que, desde su perspectiva, perjudicaron al conjunto arequipeño.

“Con mis jugadores no me enojé. Me molesta que, cuando el partido estuvo 11 contra 11, fuimos superiores. Les sacamos la pelota a un rival difícil, lo sometimos. Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es difícil jugar. No me tienen que cobrar un penal o expulsar a un jugador. Cuando empiezas a cobrar todas las divididas para ellos, cuando me meten la mano al bolsillo de esta manera, tengo que hablar”, había comentado el técnico de Melgar luego del empate en el Monumental ante la U cuyo resultado fue 2-2.

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