Jorge Cazulo inició una nueva etapa en su carrera como entrenador en Boston River de Uruguay –donde ya registra un empate y un triunfo–, pero su vínculo con el fútbol peruano sigue presente. El exmediocampista de Sporting Cristal habló recientemente con El Espectador Deportes sobre su formación como técnico, recordó su exitoso paso por las divisiones menores del club rimense y contó por qué nunca llegó a vestir la camiseta de la Selección Peruana.

El popular ‘Piki’ explicó que su interés por dirigir no apareció de un momento a otro. Desde joven sentía una especial atracción por la táctica y buscaba entender las decisiones que se tomaban dentro de la cancha. Esa curiosidad lo llevó a investigar, pedir material y analizar diferentes aspectos del juego mientras todavía desarrollaba su carrera como futbolista.

“Desde niño, joven, ya tenía algo claro que era que me gustaba el fútbol, me gustaba la táctica, y creo que eso me ayudó para ir preparándome y estando más atento a ciertas cuestiones”, contó. El uruguayo nacionalizado peruano explicó que también quería vivir una experiencia en el fútbol formativo antes de dar el salto definitivo a los banquillos.

Ese primer gran paso lo dio en Sporting Cristal, donde estuvo al frente de la reserva y trabajó con jóvenes futbolistas luego de su retiro en el 2020. Su experiencia fue positiva: consiguió dos campeonatos y acompañó el crecimiento de jugadores que luego tuvieron oportunidades en el primer equipo celeste y en otras instituciones. Para el exvolante, aquella etapa terminó de convencerlo de que quería dedicarse a la dirección técnica.

“Fue un lindo proceso en Sporting Cristal, fuimos dos veces campeones, y pudimos ayudar a que muchos jugadores debutaran dentro del club y en otros equipos también”, recordó. Su trabajo en las divisiones menores fue una parte importante de su transición del campo al banquillo, antes de buscar nuevos retos fuera del Perú.

Jorge Cazulo se nacionalizó peruano en el 2015. (Foto: Getty Images)

Jorge Cazulo también habló sobre los entrenadores que marcaron su carrera como jugador. Aunque evitó destacar a uno por encima del resto, explicó que siempre intentó aprender de cada técnico con el que trabajó. “Tengo algunos que me ayudaron, pero también tengo gratitud con todos, aprendí de todos los entrenadores”, sostuvo, dejando en claro que su formación recoge distintas experiencias y maneras de entender el fútbol.

Otro de los temas que abordó fue la posibilidad de jugar para la Selección Peruana. Pese a estar nacionalizado y haber construido una parte importante de su carrera en el país, el exfutbolista nunca llegó a ser convocado para disputar un partido oficial con la ‘Bicolor’. Según contó, sí existió interés para que pudiera integrar el equipo nacional, aunque la posibilidad finalmente no se concretó.

“Sí me quisieron en la Selección Peruana, pero al final no se dio”, reveló el ahora entrenador de Boston River. Cazulo, además, expresó el cariño que mantiene por el país que lo acogió durante buena parte de su trayectoria: “Perú ha sido un país que para mí me ha brindado muchísimo. Mis dos hijos son peruanos y tengo un cariño y un amor muy grande por ese lugar”.

De esta manera, el ‘Piki’ repasó dos capítulos importantes de su historia con el fútbol peruano: su exitosa etapa formativa en Sporting Cristal y la convocatoria que nunca llegó a concretarse con la selección nacional. Hoy, desde el banquillo, continúa construyendo su camino como entrenador, con la experiencia acumulada durante sus años como jugador y el aprendizaje que dejó su paso por el fútbol de menores.

Jorge Cazulo también trabajó junto a Mariano Soso como su asistente en Defensa y Justicia. (Foto: Defensa y Justicia)

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