Mauricio Arrasco afronta un momento decisivo con FC Cajamarca. Con el objetivo de asegurar la permanencia en la categoría, el futbolista sabe que el equipo necesita hacerse más fuerte en casa para sumar los puntos que le permitan cerrar la temporada de la mejor manera. En la antesala del duelo ante CD Moquegua, programado para este domingo 18 de octubre, a la 1:15 p. m. (hora peruana), el jugador conversó en exclusiva con Depor sobre el presente del equipo y lo que podría venir en su carrera.

El panorama no es sencillo, pero Arrasco confía en la capacidad del plantel para responder en estas últimas jornadas. El jugador destacó los resultados que han conseguido fuera de casa frente a rivales complicados, aunque reconoció que todavía tienen una tarea pendiente cuando les toca jugar ante su gente.

“La verdad es que estamos en un momento complicado, pero sabemos que estamos preparados para esto. Ya lo hemos demostrado en los partidos de visita, sacando puntos ante rivales fuertes como Melgar, Los Chankas y Comerciantes Unidos. Por ahí nos falta matar acá de local, hacernos más fuertes y quedarnos con los puntos en casa”, señaló en exclusiva a Depor

Mauricio Arrasco y los rumores sobre su futuro

Más allá de la pelea con FC Cajamarca, el nombre de Mauricio Arrasco también empieza a sonar en el mercado de pases. Los rumores sobre el interés de clubes como Alianza Lima y Sporting Cristal han puesto al futbolista en el centro de las conversaciones sobre posibles movimientos para la próxima temporada.

El jugador tomó con tranquilidad estas versiones y consideró que el interés de otras instituciones representa una señal del trabajo que viene realizando. Además, confirmó que su vínculo con FC Cajamarca termina a fin de año, por lo que quedará en condición de jugador libre.

“Estoy muy feliz si es que los rumores y clubes como esos están interesados en mí. Eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo y, bueno, siempre se trabaja para que los clubes te vean. Tengo contrato con FC Cajamarca hasta fin de año y ya luego soy jugador libre”, explicó.

Arrasco también precisó que no tomará una decisión apresurada cuando termine la temporada. Las propuestas que puedan llegar serán evaluadas con su entorno más cercano, con la intención de elegir la alternativa que mejor contribuya a su crecimiento profesional.

“Cuando lleguen las propuestas, se analizarán todas junto con mi agente y mi hermano, que son los que me manejan, para poder tomar la mejor opción para mi carrera”, agregó.

Su deseo de volver a Alianza Lima y la ilusión de llegar a la selección

Alianza Lima ocupa un lugar especial en la carrera de Arrasco, quien reconoció que le habría gustado tener más oportunidades en el club que lo formó. Por eso, ante la posibilidad de regresar en algún momento, no escondió su ilusión de tener una nueva etapa con la camiseta blanquiazul.

“La verdad que Alianza es el club que me formó y estoy muy agradecido con ellos. Lamentablemente, como ya lo dije, no tuve más oportunidades de las que tal vez hubiese querido, pero así es el fútbol”, manifestó.

Sin embargo, el futbolista remarcó que hoy está enfocado en aprovechar las oportunidades que recibe en FC Cajamarca y que no descarta ninguna alternativa para su futuro.

“Sería bonito tener una ‘revancha’, por así decirlo, pero no les cierro las puertas a nadie, ya que esto es una profesión y nosotros, los futbolistas, nos debemos a los clubes que están interesados en nosotros. Si vienen ofertas al final de temporada, nos sentaremos a analizar todas las opciones y tomar la mejor decisión”, sostuvo.

Otro de los objetivos que tiene Arrasco es vestir la camiseta de la selección peruana. Luego de que su nombre fuera mencionado entre los posibles convocados en la anterior fecha de selección, el jugador agradeció el respaldo recibido, aunque dejó claro que no se conforma con estar en las conversaciones: quiere ganarse un lugar en la Bicolor.

“Estoy agradecido con la gente que estuvo por ahí diciendo mi nombre para la anterior convocatoria. Eso quiere decir que vamos haciendo las cosas bien, pero no solo me conformo con eso, yo quiero llegar a la selección”, afirmó.

De cara a una posible nueva convocatoria, Arrasco aseguró que prefiere mantener la calma y concentrarse en su rendimiento con FC Cajamarca. Su prioridad inmediata será ayudar al equipo a sumar en las jornadas que restan, con la esperanza de que el trabajo sostenido le permita acercarse a sus objetivos personales.

“Esta nueva convocatoria que habrá la tomo con mucha calma y tranquilidad. Sé que si sigo haciendo bien las cosas, eso llegará por sí solo. Y si no, pues queda seguir trabajando y trabajando, que esto no acaba aquí”, concluyó.

Ahora, Mauricio Arrasco tendrá una nueva oportunidad de demostrar su aporte con FC Cajamarca este domingo ante CD Moquegua. En medio de la pelea por la permanencia y las interrogantes sobre su futuro, el volante busca cerrar el campeonato de la mejor manera y mantener viva la ilusión de dar el siguiente paso en su carrera.

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