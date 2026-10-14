El pasado fin de semana fue uno más de las tantos en donde el arbitraje de la Liga 1 se llevó todos los reflectores por encima del juego. Uno de los focos estuvo en el partido entre Alianza Lima y Cusco FC, donde los íntimos se impusieron por 2-1. Sin embargo, pese a la victoria, fue inevitable que desde el conjunto blanquiazul no evidenciaran su molestia con una decisión arbitral en particular, la cual anuló un gol de Kevin Quevedo cuando el marcador iba 0-0.

Tras esto, según informaron en N Deportes, Alianza Lima presentó en las últimas horas un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por la actuación de la terna encabezada por Joel Alarcón y que tuvo a Robinson Segura como el encargado del VAR. Precisamente este último es uno de los principales apuntados, pues según su análisis Kevin Quevedo estuvo en fuera de juego antes de definir y vencer a Pedro Díaz para el 1-0 que terminó siendo anulado.

Con esta medida, Alianza Lima busca dejar un nuevo precedente sobre las cuestionables decisiones arbitrales que se vienen tomando a lo largo del campeonato y que terminan perjudicando a los clubes. Esto coincide plenamente con las posturas Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, y Pablo Guede, director técnico del primer equipo, quienes se manifestaron pospartido en Cusco.

“Me gusta hablar en el triunfo, es un escándalo lo que pasó y lo que viene pasando con nosotros. No hay una sola toma que diga que es off-side y eso no hace más que enaltecer el trabajo de estos muchachos”, apuntó Navarro Mandayo en diálogo con L1 MAX, dejando en evidencia su indignación pese al triunfo.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, se mostró en contra del manejo que viene teniendo la CONAR. (Foto: GEC)

El gerente deportivo fue más allá y cuestionó directamente el criterio utilizado para sancionar la posición adelantada. Según su interpretación, la acción debió terminar en gol para Alianza Lima, por lo que consideró injustificada la decisión tomada por los encargados del videoarbitraje.

“Son las únicas personas que creen que es off-side. Es 100% gol. Si uno como directivo no hace bien su trabajo, o un jugador no continúa, pero parece que en la CONAR no es así”, añadió el dirigente blanquiazul, haciendo énfasis en las decisiones que debería tomar la CONAR para que este tipo de situaciones no ocurran más.

Pablo Guede, por su parte, fue más contundente: “Todas las cosas malas que nos pasaron es culpa del VAR. Lo tenemos clarísimo. Que un jugador esté con los dos pies en su campo y le cobren fuera de juego, no lo vi. Pero entiendo que no quieran que Alianza Lima salga campeón. Van a tener que hacer un poquito más porque estamos vivos”.

Pablo Guede fue muy crítico con la labor del VAR en la Liga 1. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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