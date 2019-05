¿Fue un malentendido? Agüero aclaró la polémica sobre el Balón de Oro de su compadre Leo Messi

Luego de obtener la Premier League, Sergio Agüero dijo que el ganador del Balón de Oro debe salir de la final de la Champions League , sugiriendo así que a Lionel Messi no le correspondía ser el ganador del preciado premio de 'France Football'.



No pasó ni un solo día de sus polémicas palabras y el delantero del Manchester City salió a explicar en su cuenta de Twitter que sus palabras fueron sacadas de contexto y que siempre ha pensado en Lionel Messi como el ganador del Balón de Oro.



"No me gusta tener que salir a aclarar pero cuando se me atribuyen palabras que nunca dije, lo tengo que hacer. Para que quede claro, y siempre respondí lo mismo, mientras Messi siga jugando, y más cómo en esta temporada, merece ganar el Balón de Oro", publicó Sergio Agüero en su cuenta de Twitter.



"La pregunta que me hicieron se refería a si yo podía merecer ese premio este año. Y respondí que para poder aspirar a eso tendría que haber llegado a la final de la Champions. Tan claro como eso y que no puede dar lugar a ninguna malinterpretación", agregó el delantero argentino y compadre de Lionel Messi.

