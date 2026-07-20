La derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 no solo dejó a la Selección Argentina sin la posibilidad de defender el título conquistado en Qatar 2022, sino que también abrió un gran interrogante sobre el futuro de Lionel Scaloni. El entrenador albiceleste protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al quebrarse en plena conferencia de prensa cuando fue consultado por su continuidad, dejando abierta la posibilidad de poner fin a uno de los ciclos más exitosos en la historia del seleccionado.

Visiblemente afectado, Scaloni reconoció el golpe que significó perder una final después de un largo recorrido en el torneo y aseguró que necesita tiempo para tomar una decisión. El técnico evitó confirmar si seguirá al frente de Argentina y explicó que primero deberá conversar con su cuerpo técnico, su familia y los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) antes de definir el siguiente paso de su carrera.

Durante la conferencia, el seleccionador no pudo contener las lágrimas al hablar del grupo que dirigió durante los últimos años. Con la voz entrecortada, expresó que nunca imaginó vivir una etapa tan exitosa con la ‘Albiceleste’ y remarcó que este plantel le dejó enseñanzas que lo acompañarán para siempre. La emoción fue tal que debió interrumpir brevemente sus declaraciones.

El propio Scaloni dejó en claro que su contrato no será el factor determinante para decidir. Según reveló, continuará vinculado a la Selección Argentina hasta diciembre, período en el que analizará serenamente si cuenta con las fuerzas necesarias para iniciar un nuevo proceso rumbo al próximo ciclo mundialista.

Lionel Scaloni volvió a llevar a Argentina a una final de un Mundial. (Foto: Getty Images)

Más allá de la tristeza por la derrota, el entrenador no buscó excusas y reconoció el mérito del nuevo campeón del mundo. Scaloni calificó a España como un justo vencedor y destacó el nivel mostrado por el equipo dirigido por Luis de la Fuente, al considerar que supo imponer sus condiciones en una final muy disputada que terminó definiéndose en el tiempo suplementario.

El estratega argentino también aprovechó para respaldar a sus futbolistas, asegurando que dejaron absolutamente todo dentro del campo de juego durante el Mundial. Recordó el esfuerzo realizado para eliminar a rivales de gran nivel y sostuvo que, pese a la desilusión de quedarse con el subcampeonato, el grupo debe sentirse orgulloso por haber competido nuevamente entre las mejores selecciones del planeta.

La incertidumbre sobre el futuro de Scaloni aparece después de un ciclo histórico que transformó a la Selección Argentina. Desde su llegada en 2018 condujo al equipo a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar la final del Mundial 2026, consolidándose como uno de los entrenadores más importantes en la historia del fútbol argentino.

Las declaraciones del entrenador rápidamente generaron repercusión en Argentina. Diversas figuras del fútbol, entre ellas Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, enviaron mensajes de apoyo al cuerpo técnico y al plantel, destacando el legado construido durante estos años y pidiendo valorar un proceso que devolvió a la ‘Albiceleste’ a la cima del fútbol mundial.

Por ahora no existe una decisión definitiva. Scaloni se tomará varios meses para reflexionar sobre qué determinación tomará. “Hasta diciembre voy a seguir y después seguramente corte”, apuntó en zona mixta, antes de volver al bus con el resto de la delegación argentina. Por ahora todo está en la nebulosa y no habrá nada claro hasta que el entrenador se reúna con Claudio Tapia, presidente de la AFA.

España venció por 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

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