Pese a que Sport Huancayo goleó primero con un golazo de chalaca de Nahuel Luján, Alianza Lima no dejó de ser superior en ningún momento y con el correr de los minutos fue construyendo su remontada metiendo a los visitantes en su campo. Así llegó el doblete de Eryc Castillo, con goles a los 33′ y 61′, permitiendo que los íntimos inicien con pie derecho el Torneo Clausura. Sin embargo, no todo fue paz en medio de este triunfo, pues Pablo Guede no se guardó nada en conferencia de prensa.

En primera instancia, el argentino analizó lo que vio en el gramado del Estadio Alejandro Villanueva y consideró que, si bien consiguieron remontar con justicia, después del 2-1 no supieron manejar la pelota con tranquilidad y se desordenaron hasta perder el equilibrio. Pese a esto, el director técnico valoró el resultado después del largo receso que hubo.

“Creo que hicimos un buen partido hasta el 2-1, después sí nos desordenamos y perdimos el control de la pelota. Creo que para después de 49 días parados, los números del equipo, en lo físico, estuvieron bien”, afirmó en diálogo con los medios de comunicación.

Alianza Lima venció por 2-1 a Sport Huancayo con doblete de Eryc Castillo. (Foto: GEC)

En otro momento de la conferencia de prensa, Pablo Guede fue consultado acerca de la presunta incomodidad que tenía con la directiva de Alianza Lima. El entrenador no quiso agrandar la polémica que se había generado durante la semana pasada, pero sí reveló cuáles fueron las razones de su enojo.

“Tuve dos incomodidades. No va por los fichajes, la primera es que no pude hacer doble turno y la segunda que las canchas están hechas mierd*”, apuntó, dejando en claro que el hecho de no haber fichado a nadie medio del receso del campeonato no fue el motivo detrás de su molestia.

En esa misma línea, Guede explicó que tuvo algunos inconvenientes para entrenar durante la pausa de la Liga 1 a raíz del estado de las canchas de entrenamiento. “Mi enojo era porque no tenía cancha para entrenar porque la resembraron pensando que nos iríamos afuera y estaban muy blandas”, concluyó.

Pablo Guede está dirigiendo su primera temporada en el fútbol peruano. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para este domingo 26 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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