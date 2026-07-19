Alianza Lima está a detalles de concretar uno de los fichajes más importantes del mercado. Pedro Gallese tiene prácticamente todo acordado para convertirse en nuevo jugador blanquiazul y volver al club donde formó parte del subcampeonato del 2019, en una operación que ilusiona a toda la hinchada íntima de cara al Torneo Clausura.
El experimentado guardameta, referente de la Selección Peruana y actual jugador del Deportivo Cali, sería la principal apuesta de Alianza para reforzar una de las posiciones más importantes del equipo. Solo restan algunos detalles para que su regreso a Matute pueda hacerse oficial.
La llegada de Gallese responde a un pedido del área de fútbol del club, que considera fundamental sumar experiencia y liderazgo para afrontar la segunda parte de la temporada y pelear por el título nacional.
Pero el arquero no sería la única incorporación. Alianza Lima también tiene asegurados al defensor chileno Nicolás Díaz y al peruano Jhair Soto, quien llegará procedente de ADT para reforzar la última línea del conjunto blanquiazul.
Los tres futbolistas fueron solicitados por el área deportiva como parte del plan para fortalecer el plantel antes del inicio del Torneo Clausura. La dirigencia espera cerrar todos los detalles administrativos en los próximos días para anunciar oficialmente las incorporaciones.
El chileno Díaz llegará en las próximas horas a Lima para firmar su contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador de Alianza Lima. En el caso de Galles, aún se espera que haya novedades en las próximas horas para definir si también se suma al cuadro blanquiazul.
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