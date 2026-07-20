Alianza Lima se estrenó en el Torneo Clausura con un triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, confirmando que el equipo sigue en condiciones de competir por el segundo certamen de la temporada y estar firme en la pelea por el título nacional. No obstante, un detalle que no había pasado desapercibido por la hinchada era el de los fichajes en este mercado de pases, pues solo había llegado Cristian Neira tras romper su préstamo con Atlético Grau. En ese sentido, en las últimas horas se pudo conocer que por fin todo está encaminado para que los íntimos incorporen a tres futbolistas.

El primero de ellos es Jhair Soto, una gestión que el club venía trabajando desde hace semanas para poder llegar a un buen entendimiento con ADT por su transferencia. Como el zaguero tenía contrato con los tarmeños hasta finales del 2027, los blanquiazules tuvieron que hacer un esfuerzo para pagar su cláusula de salida y hacerse con sus servicios para potenciar el plantel de Pablo Guede.

Soto no es el único defensor que arribará Matute en los próximos días, pues en las últimas horas llegó a nuestro país Nicolás Díaz, zaguero chileno que será cedido por el Club Tijuana de México por un año, con una opción de compra. Este es un pedido expreso de Guede, quien lo dirigió en Puebla durante el 2025 y cuenta con muy buenas referencias sobre lo que le puede aportar a su equipo.

Nicolás Díaz fue dirigido por Pablo Guede en Puebla. (Foto: Getty Images)

Por último, el tercer fichaje de Alianza Lima en este mercado de pases del Torneo Clausura todavía está en plena negociación, pero ya está todo encaminado para que se concrete en los siguientes días: Pedro Gallese. El portero nacional, quien tiene contrato con Deportivo Cali hasta finales del 2027, por lo que viene trabajando en la rescisión de su vínculo para poder llegar a La Victoria en condición de agente libre.

Todo encaja según lo pensado por el área deportiva de Alianza Lima. El primer detalle clave es que, según informaron en Al Límite, el conjunto íntimo logró cerrar la desvinculación de Guillermo Viscarra y pronto hará oficial su salida. Con eso se liberó un cupo de extranjero para que puedan sumar a Nicolás Díaz como pieza de confianza de Pablo Guede para el bloque defensivo.

Además, con un arquero menos, esperan que Pedro Gallese pueda tomar la posta de ‘Billy’. Estamos hablando de un cambio de fichas importante en la interna, pues ambos elementos son jugadores con plena vigencia en sus respectivas selecciones. De concretarse, el ‘Pulpo’ podría adueñarse de la titularidad del arco que hasta el día de hoy le pertenece a Alejandro Duarte.

Pedro Gallese tiene un acuerdo de palabra con Alianza Lima y solo falta que se desvincule de Deportivo Cali. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para este domingo 26 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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