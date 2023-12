Argentina se encuentra en la víspera de conocer a sus rivales para la Copa América 2024, la ‘albiceleste’ buscará defender el título que logró en 2021 (venció 1-0 a Brasil en el Estadio Maracaná), para así coronarse como bicampeones de América; sin embargo, hay un tema que no deja de rondar en la oficinas de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino): la continuidad de Lionel Scaloni, su actual. Sí, las declaraciones en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 (ganaron 1-0 a Brasil) dejaron dudas sobre su continuidad, las cuales siguen sin tener una resolución exacta que deja en vilo al actual campeón del mundo.

Con Miami como sede, este jueves se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa América 2024. El Centro de Convenciones James L. Knight Center albergará a representantes de todos los países participantes, aquí se podría dar una reunión clave para los intereses de la Selección de Argentina porque Lionel Scaloni y Claudio Tapia debatirían la continuidad del director técnico.

Lionel Scaloni dirige a la selección de Argentina desde 2018. (Foto: Getty Images)

El encuentro estaba pactado para este martes o miércoles ya que Tapia arribó a Miami para disputar el partido de las leyendas de Conmebol. La idea principal era poder terminar de apagar aquellos cortocircuitos que hicieron explotar al DT para hacer pública su molestia.

Sin embargo, todo se comenzó a prolongar porque Lionel arribará este jueves a las 2:00 p.m. para el sorteo del certamen continental. De esta manera, se presume que la conversación podría darse antes o después de conocer a sus próximos rivales.

Existe claridad que Scaloni se quedará para la Copa América (que se jugará entre junio y julio de 2024), pero la duda está en su presencia para los próximos duelos de las Eliminatorias 2026 (ante Chile y Colombia), a pesar de tener contrato vigente hasta el final de este proceso.

¿Por qué Scaloni podría irse de Argentina?

En el último partido de Eliminatorias 2026, Argentina logró una importante victoria ante Brasil por 1-0 en condición de visitante. Cuando todo parecía ser felicidad, Lionel Scaloni (actual DT) declaró que su continuidad estaba en duda y quería tomarse un tiempo para pensar en su futuro. De inmediato, ello generó un ‘terremoto’ en la interna. Con el paso de las horas, se pudo conocer que tendría diferencias con Claudio Tapia.

“Me reconocieron que AFA todavía no pagó el premio por ser campeón del mundo a Scaloni. Ni a los jugadores ni al cuerpo técnico. Con los jugadores ya hay un plan de pago previsto, con el cuerpo técnico están hablando justamente ese plan de pago”, explicó Ariel Senosiain (periodista argentino) en D Sports Radio.

Aunque la citada fuente reconoce que este factor por sí solo parece insuficiente para las declaraciones de Lionel Scaloni, sugiere que en la suma de varios elementos insatisfactorios podría encontrarse el trasfondo de su descontento, el primero desde que se puso el buzo de la Albiceleste.

“Esa situación a mí me la definían tanto en el vestuario como hace un rato nada más como una más que hay que solucionar hablando. Yo le agregaría pagando, en caso que sea económico. A mí me han comentado que el premio del Mundial no se pagó. ¿Es suficiente para que Scaloni diga lo que dijo? Creo que no. Pero en la suma de datos insuficientes quizás encontremos el malestar”, concluyó Senosiain.

¿Qué dijo Scaloni luego del partido ante Brasil?

Tras consumar el partido ante Brasil, el DT del combinado argentino aseguró que el actual campeón del Mundo necesita a alguien que “tenga todas las energía posibles”. “Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles”, afirmó quien convirtió a Argentina en campeón mundial en Qatar 2022 y campeón de la Copa América en 2021.

“Ahora toca parar la pelota y ponerse a pensar. Tengo mucho que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar”, afirmó el entrenador al referirse al período que se abre hasta los próximos partidos por las eliminatorias, en septiembre del próximo año.

Lionel Messi y Scaloni también fueron compañeros en la selección de Argentina. (Foto: Getty Images)

¿Desde cuándo Scaloni es entrenador de la selección de Argentina?

Scaloni, nacido el 16 de mayo de 1978 en Pujato, Santa Fe, Argentina, fue nombrado director técnico interino de la Selección después de la salida de Sampaoli en 2018. Su designación inicialmente se consideró como una medida temporal, mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) buscaba un entrenador a largo plazo.

El exdefensor argentino, que tuvo una exitosa carrera como jugador, principalmente en el Deportivo La Coruña de España, asumió el desafío con poca experiencia en el banquillo. Su carrera como entrenador comenzó en las divisiones juveniles del Sevilla, donde trabajó en el área técnica antes de unirse al cuerpo técnico de la Selección Argentina bajo la dirección de Sampaoli.





