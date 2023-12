Dentro del marco del sorteo de la Copa América 2024 que se llevó a cabo en Estados Unidos, se había considerado a Miami como el lugar para la reunión entre Lionel Scaloni y Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para discutir si el entrenador seguirá al mando de la selección de Argentina, vigente campeón del mundo. Ambos estuvieron presentes en dicho lugar. Sin embargo, el estratega dejó en suspenso su continuidad como entrenador de la ‘Albiceleste’, en unas declaraciones realizadas después del sorteo del torneo.

Al término de todo, no hubo una conversación profunda entre Scaloni y Tapia. En su lugar, previo al inicio del evento, tuvieron un breve encuentro. Durante esa corta interacción, no lograron llegar a ningún acuerdo. Lo único en lo que coincidieron fue en que el estratega manifestó que las dudas sobre su continuidad no guardaban relación con el directivo.

Minutos después de la histórica victoria de Argentina sobre Brasil en el Maracaná durante las Eliminatorias, Scaloni dejó al mundo sorprendido al cuestionar su permanencia como entrenador. A partir de ese momento, se comenzaron a especular algunas razones detrás de la declaración del técnico: los premios pendientes del Mundial y los partidos amistosos contra equipos de poca relevancia habrían sido factores motivadores.

“Por lo que se ha dicho hay que descartar un montón de cosas que se están diciendo. La relación con el presidente siempre fue perfecta. Es una decisión de pensar mía. A partir de ahí, quiero pensar lo mejor para la Selección. Hablé con el presidente, volví a hablar hoy, en muy buenos términos. Necesito todavía darle vuelta a mi cabeza”, declaró Scaloni tras el sorteo de la Copa América 2024.

En esa línea, el DT reiteró a TyC Sports que todavía está considerando si continuará dirigiendo a Argentina o si renunciará a su cargo “Los jugadores están muy bien, el equipo está muy bien, necesitan un entrenador que esté bien, con todas las energías. Lo dije y lo repito, necesitan un entrenador a la altura de ellos. Es un momento para pensar. Sigo pensando lo mismo”.

“Si el cargo es tan importante y tiene tanta trascendencia, se necesita hacer las cosas bien, con una persona 100 por ciento enfocada, que sepa bien lo que viene. Se vienen cosas relevantes, muy exigentes. Es un momento para pensar. ¿Por qué? Porque hay tiempo para el siguiente encuentro de la Selección. Sobre todo, a nivel personal”, concluyó.





¿Desde cuándo Scaloni es entrenador de la selección de Argentina?

Scaloni, nacido el 16 de mayo de 1978 en Pujato, Santa Fe, Argentina, fue nombrado director técnico interino de la Selección después de la salida de Sampaoli en 2018. Su designación inicialmente se consideró como una medida temporal, mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) buscaba un entrenador a largo plazo.

El exdefensor argentino, que tuvo una exitosa carrera como jugador, principalmente en el Deportivo La Coruña de España, asumió el desafío con poca experiencia en el banquillo. Su carrera como entrenador comenzó en las divisiones juveniles del Sevilla, donde trabajó en el área técnica antes de unirse al cuerpo técnico de la Selección Argentina bajo la dirección de Sampaoli.

Grupo A de la Copa América 2024:

Argentina

Perú

Chile

Concacaf 5 (Canadá vs. Trinidad y Tobago)

Fixture de Argentina en la Copa América 2024:

PARTIDO FECHA HORA ESTADIO Argentina vs. Concacaf 5 20/06 Por definir Mercedes-Benz Stadium Argentina vs. Chile 25/06 Por definir Metlife Stadium Argentina vs. Perú 29/06 Por definir Hard Rock Stadium





