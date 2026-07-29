La vibrante participación de la Selección Argentina en el reciente Mundial 2026 sigue generando enormes repercusiones que trascienden el ámbito estrictamente deportivo, dejando secuelas administrativas de mucha gravedad. A pesar de que la escuadra sudamericana no logró levantar el anhelado trofeo en la gran final, su intenso paso por el torneo norteamericano estuvo marcado por diversas controversias globales. Frente a este complejo escenario mediático y disciplinario, la FIFA decidió tomar cartas en el asunto e inició formalmente un severo expediente sancionador contra la federación albiceleste.
La Comisión Disciplinaria del máximo ente rector del fútbol notificó este miércoles la apertura oficial de la rigurosa investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino. Las autoridades deportivas evaluarán minuciosamente el comportamiento del equipo y su hinchada, luego de acumular numerosas denuncias desde distintos rincones del planeta durante las últimas semanas de competencia.
Entre los principales cargos que figuran en el documento acusatorio, la organización mundial investigará la posible emisión de repudiables insultos racistas desde las tribunas. Asimismo, se evaluará el constante arrojo de diversos elementos contundentes por parte de los simpatizantes sudamericanos hacia los terrenos de juego.
Otro punto sumamente delicado dentro del expediente disciplinario involucra un fuerte tinte político que vulnera los estrictos reglamentos del torneo. El documento menciona explícitamente la polémica exhibición de una bandera alusiva a las Islas Malvinas durante las eufóricas celebraciones tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales.
Las rigurosas investigaciones impulsadas por las autoridades de Zúrich no se limitan únicamente a las inconductas generadas en las gradas de los estadios. El comité también analizará en detalle los polémicos cánticos entonados en los vestuarios, apuntando directamente contra la actitud antideportiva mostrada por los propios futbolistas.
Sanciones a jugadores por pleito en la final del Mundial 2026
Por otro lado, el bochornoso final del compromiso decisivo frente a la selección española será objeto de una profunda revisión institucional en los próximos días. Las autoridades buscan identificar y castigar a los principales responsables de la gresca monumental que opacó el cierre de la cita planetaria.
Dentro de esta investigación por los actos violentos sobre el campo, figuran como principales apuntados Leandro Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina, junto a Roberto Ayala del cuerpo técnico. Por el lado del conjunto europeo, el mediocampista Gavi también deberá responder por su activa participación en el altercado.
Finalmente, todos los protagonistas señalados en este amplio expediente tendrán la oportunidad de presentar un descargo formal para ofrecer sus respectivas versiones sobre lo ocurrido. Las severas sanciones definitivas, que podrían incluir fuertes multas económicas y suspensiones, se conocerán oficialmente una vez que concluyan todos los estudios.
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