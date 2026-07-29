El posible fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid ha dado un giro decisivo en las últimas horas. Cuando parecía una operación complicada por la postura del Manchester City, el club blanco ya habría dado el primer paso formal para intentar incorporar al mediocampista español, una de las grandes figuras del reciente Mundial 2026 –se llevó el galardón a mejor futbolista del torneo– y objetivo prioritario para reforzar el centro del campo de José Mourinho.

La gran novedad llegó este miércoles de la mano del periodista Fabrizio Romano, quien reveló que el Real Madrid ya estableció el primer contacto oficial con el Manchester City para iniciar las negociaciones. Según el especialista en el mercado de fichajes, las conversaciones comenzaron de manera verbal entre ambas instituciones y cuentan con el visto bueno del presidente Florentino Pérez, quien finalmente autorizó avanzar con una operación que durante varios meses permaneció completamente paralizada.

De acuerdo con la información difundida por Romano y replicada por medios españoles, el conjunto madridista estaría dispuesto a presentar una propuesta superior a los 50 millones de euros. La cifra podría acercarse a los 60 millones dependiendo del desarrollo de las conversaciones, aprovechando que el contrato del internacional español finaliza en junio de 2027 y que todavía no ha renovado con el campeón de la Premier League.

Uno de los factores que fortalece la posición del Real Madrid es la voluntad del propio futbolista. Rodri ve con muy buenos ojos regresar a España y vestir la camiseta del conjunto blanco, una posibilidad que habría cobrado mucha fuerza tras conquistar el Mundial y consolidarse como uno de los mejores centrocampistas del planeta.

Rodri ganó el Balón de Oro del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Mientras tanto, el Manchester City continúa intentando convencer al jugador para prolongar su vínculo. La directiva inglesa mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo de renovación, aunque es consciente de que el creciente interés del Real Madrid y la cercanía del vencimiento de su contrato podrían complicar seriamente su continuidad.

En las últimas horas también trascendió que Rodri fue sometido con éxito a una pequeña intervención quirúrgica en la espalda para solucionar unas molestias físicas. Desde el Manchester City transmitieron tranquilidad respecto a su recuperación y aseguraron que el mediocampista podrá iniciar la nueva temporada tras completar un breve proceso de rehabilitación, por lo que la operación no modificaría el interés del Real Madrid.

Dentro del club blanco consideran que la llegada del Balón de Oro 2024 reforzaría una posición estratégica tras una temporada en la que el equipo buscó mayor equilibrio en la medular. Sin embargo, su incorporación también obligaría a acelerar varias salidas para liberar espacio en la plantilla y equilibrar las cuentas.

El interés del Real Madrid no es exclusivo. En los últimos días también surgieron versiones que vinculan al París Saint-Germain con el internacional español, aunque el conjunto merengue es el club que ha dado los pasos más concretos para intentar cerrar la operación antes del final del mercado de fichajes.

Con las negociaciones ya abiertas y el respaldo definitivo de Florentino Pérez, el futuro de Rodri entra en una fase determinante. Las próximas semanas serán claves para conocer si el Manchester City acepta negociar la salida de su estrella o consigue convencerlo de renovar, mientras el Real Madrid acelera una de las operaciones más importantes del mercado europeo de este verano.

Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta mediados del 2027. (Foto: Getty Images)

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