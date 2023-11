El mundo Boca Juniors está muy pendiente con la designación del nuevo técnico. A pocos días para las elecciones a presidente de la institución, son muchos los nombres de entrenadores que han sonado por los pasillos de Brandsen 805, pero solo el de Martín Palermo el que más fuerza ha ganado. Y más, después de las contundentes declaraciones que ha ofrecido este fin de semana. Tras el triunfo de su equipo, Platense, sobre Sarmiento, por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina, el ‘Titán’ confirmó que será DT del ‘Xeneize’ si la dupla Andrés Ibarra-Mauricio Macri ganan en las urnas.

“Desde que empecé mi carrera como entrenador siempre que me preguntaron cuál era mi sueño, siempre dije que era dirigir Boca o Estudiantes. Hoy estoy con esa posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en consideración de cumplir ese sueño de ser técnico de Boca”, señaló el aún entrenador del ‘Calamar’.

Palermo aseguró que no quiere “jugar políticamente”, pero explicó que hasta ahora nunca fue tomado en cuenta por dirigencias anteriores. “Es mi sueño, es mi deseo, pero obviamente hay que esperar que las cosas sucedan. Me tengo que sentir agradecido de que si las cosas salen como uno cree que pueden llegar a suceder, voy a ser el próximo técnico de Boca”, sentenció en post partido.

“Estoy esperando que ese sueño se cumpla y que algún día me toque volver a La Bombonera y el hincha me reciba siendo el entrenador de Boca y no el entrenador del equipo que enfrenta a Boca. Y no hay más nada que dar mucha vuelta a esto, es la realidad”, cerró el ídolo de Boca Juniors.





La promesa de Javier Milei





Enterado de las declaraciones de Palermo, el electo presidente de Argentina expresó su deseo de volver a la Bombonera en caso de que el exfutbolista asuma como nuevo DT, una posibilidad, como ya explicó el ‘Titán’, atada al triunfo de la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri.

“Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me da unas ganas locas de volver...”, escribió en redes sociales el futuro presidente de Argentina, que asumirá el mando el 10 de diciembre.





¿Cuándo son las elecciones en Boca Juniors?





Las elecciones en Boca se llevarán a cabo el domingo 3 de diciembre de 2023. Si bien en un principio los comicios iban a ser el sábado 2, la Justicia ordenó trasladarlas al día siguiente a raíz de una denuncia de cinco socios xeneizes. La razón sería el impedimento de sufragar de los activos que practican el Shabat, uno de los rituales más sagrados de la religión judía.





¿Quiénes son los candidatos a presidente de Boca?





Oficialismo: Juan Román Riquelme será el candidato a presidente y Jorge Amor Ameal, actual mandatario, irá de vicepresidente.

Juan Román Riquelme será el candidato a presidente y Jorge Amor Ameal, actual mandatario, irá de vicepresidente. Oposición: Andrés Ibarra, exministro de Modernización de Argentina y exgerente general de Boca, irá por la presidencia acompañado por Mauricio Macri como vicepresidente.

Martín Palermo confirmó que será DT de Boca Juniors si Macri e Ibarra ganan las elecciones del 3 de diciembre.





