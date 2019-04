¿Un 'Giuseppe Meazza' en Argentina? La interesante propuesta del presidente de River a Mauricio Macri

¿Argentina estará preparada para que los dos clubes más grandes de la capital y del país compartan un mismo estadio? El presidente de los 'millonarios', Rodolfo D'Onofrio, reveló un diálogo con el presidente del país sureño, Mauricio Macri, en el que le propuso la creación de un estadio que compartan River Plate y Boca Juniors. ¿Un Giuseppe Meazza en Argentina?

"Le pregunté al Presidente: ¿qué pasa si acá hacemos el estadio de River y Boca? ...y no me dijo que no", detalló el dirigente en TNT Sports. "No sé si los dirigentes 'xeneizes' van a aceptarlo, porque sería una mudanza que afectaría su sentido de pertenencia al salir de La Boca", aclaró.



Es de público conocimiento la ardua rivalidad que tienen los dos clubes más populares del país gaucho. Lo dejaron ver en la última final de la Copa Libertadores donde el bus de Boca fue apedreado a su llegada al Monumental de Núñez. Aunque no sucedió nada en en la ida en el Bombonera, el arribo 'millonario' fue de sumo cuidado. Es más, en Argentina, hace años que Boca y River no pueden jugar con las mismas hinchadas.



Esta idea de un estadio en conjunto nace como parte del proyecto de remodelación o de contar con un nuevo estadio en la interna de la directiva de River, pero existe la dificultad por el terreno. " Para un estadio nuevo tienes que pensar en vender el terreno en el que se encuentra el Monumental. A poca distancia hay unas tierras en las que se podría hacer un estadio", detalló el titular de River.



Sin embargo, y a pesar de la interesante propuesta, todo está en manos de los directivo de River. " A ellos les vamos a presentar dos proyectos: Uno para hacer un estadio nuevo y otro para refaccionar el Monumental. Esto es una sociedad civil y el socio decidirá", finalizó.

► Aguanta Cristiano: la respuesta del Benfica a la propuesta de la ‘Juve’ por Joao Félix



► Lo llama: Messi con 'nuevo' compañero a cambio de 60 millones, pero…



► La 'Foca' está intratable: Farfán marcó 'doblete' de un soberbio cabezazo en el Lokomotiv vs. Rostov [VIDEO]



► La lista de bajas de Zidane en Real Madrid y sus dudas con tres cracks para la próxima temporada [FOTOS]