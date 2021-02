Llenos de ilusión y de agua. Defensores de Pronunciamiento se medirá, esta noche, con River Plate por los 32vos. de final de la Copa Argentina, lo que causó mucha emoción en el pueblo del elenco que milita en el Torneo Federal A (Tercera División) de Argentina.

En la previa del cotejo, los futbolistas y miembros del comando técnico de Defensores de Pronunciamiento fueron ovacionados con una impresionante caravana, la misma que incluyo hasta un par de camiones de bomberos, quienes se mostraron ilusionados en dar el gran golpe al conjunto ‘Millonario’.

“Estamos ansiosos después de la larga espera. Es increíble lo que estamos viviendo. Me reía cuando me decían que vamos a poner adelante del arco a los camiones de bomberos que nos despidieron, pero también me parece que vamos a tener que meter los micros en los cuales vinimos”, declaró Nazareno Rodríguez, mediocampista de Depro que enfrentará a River Plate.

River Plate vs. Depro: la previa

River Plate parte ampliamente como favorito frente al equipo que milita en el Federal A, pero no quieren dejar nada a la suerte para así empezar con buen pie la defensa del título que conquistaron en 2019 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en Mendoza.

Por su parte y del otro lado está el Defensores, el humilde equipo que buscará dar el batazaco. Se trata de un equipo cuyos jugadores, en muchos casos, tienen otros trabajos. Un dato interesante es que en en caso de lograr la hazaña, a los entrerrianos le ingresarán 675.000 pesos, lo que equivale al 75% del presupuesto de un mes.

TyC Sports es la señal habilitada para ver el partido de la Copa Argentina que presentará a River Plate sin Gonzalo Montiel, Nacho Fernández y Cristian Ferreira, todos en proceso de recuperación por las lesiones que sufrieron previamente.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO