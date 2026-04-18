River vs. Boca se enfrentan este domingo 19 de abril en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Tanto Boca como River atraviesan un gran momento. El ‘Xeneize’ arrastra una racha invicta de 12 partidos, con seis triunfos y seis empates, mostrando una evolución sostenida desde lo colectivo, sobre todo a partir del cambio de esquema tras el triunfo ante Lanús y el ingreso que le dio Tomás Aranda en el medio.

Del otro lado, el ‘Millonario’ también llega firme: suma 9 partidos sin perder y, desde la llegada de Eduardo Coudet, encontró una identidad más sólida. En ese lapso marcó 13 goles en 7 partidos y apenas recibió 2 tantos, lo que le da una leve ventaja en solidez defensiva.

El eje del partido parece estar en la mitad de la cancha. Boca llega con un mediocampo que da señales de estar más aceitado, con nombres como Leandro Paredes, Delgado, Ascacíbar y Aranda, que le dieron mayor equilibrio y circulación. River, en cambio, deberá reconfigurar esa zona por ausencias sensibles. La baja de Fausto Vera le quita una pieza clave en términos de orden, equilibrio e intensidad, ya que es un futbolista que sostiene la estructura tanto en la posesión como en la recuperación.

A esto se suma la situación de Juan Fernando Quintero, quien, aunque no era titular desde la llegada de Coudet, se había transformado en una alternativa importante desde el banco, ingresando en varios triunfos recientes y aportando claridad en los últimos metros.

En ese contexto, aparece como una posible carta clave Kendry Páez. El joven ecuatoriano, a préstamo desde el Chelsea, tuvo un ingreso destacado ante Carabobo, donde aportó desequilibrio y asistió a Sebastián Driussi en el gol. Su capacidad para romper líneas y encontrar espacios puede ser un factor determinante en un mediocampo que promete ser el sector más disputado del partido.

En ataque aparecen nombres propios que pueden inclinar la balanza. En River, Sebastián Driussi atraviesa un gran presente: suma 5 goles en 7 partidos en el ciclo de Coudet y ya le convirtió 3 goles oficiales a Boca en Superclásicos. “Creo que llego en un gran momento”, aseguró en la previa.

En Boca, la referencia es Adam Bareiro, que acumula 5 goles y 1 asistencia en 10 partidos. El delantero dejó en claro la postura del equipo: “Boca tiene que ir a buscar la victoria en cualquier cancha”.

Hora del partido de River vs Boca por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 desde el estadio Más Monumental.

River vs. Boca: horarios del partido

El encuentro entre River vs. Boca se disputará este domingo 19 de abril en el Estadio Monumental de Núñez, programado para las 3:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y siete horas más en España.

River vs. Boca: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre River vs. Boca estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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